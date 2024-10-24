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CNN afişe etti! İsrail'in Gazze'deki 'Sivrisinek Protokolü' dehşete düşürdü: Canlı kalkan olarak kullanıp...

24.10.2024 20:28
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CNN televizyonuna konuşan bir İsrail askeri ve daha önceden gözaltına alınmış 5 Filistinli İsrail'in Gazze'de uyguladığı 'Sivrisinek protokolü' hakkındaki korkunç detayları açıkladı. Gelen detaylar arasında en zalimcesi ise İsrail askerlerinin Filistinlileri bina ve tünellerdeki bubi tuzakları ve gizli patlayıcılara karşı canlı kalkan olarak kullanması oldu...

CNN afişe etti! İsrail'in Gazze'deki 'Sivrisinek Protokolü' dehşete düşürdü: Canlı kalkan olarak kullanıp...

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tahakkümü aylardır devam ediyor. Küresel çapta hiçbir somut tepkiyle karşılaşmayan İsrail katliamlarına her gün bir yenisini ekliyor. CNN televizyonuna konuşan bir israil askeri ve daha önce gözaltına alınmış 5 Filistinli kişinin İsrail'in 'Sivrisinek protokolü' hakkında verdiği bilgiler ise kan dondurdu.

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BUBİ TUZAKLARI VE PATLAYICILARA KARŞI CANLI BOMBA OLARAK KULLANILMIŞLAR

Filistinlilerin bina ve tünellerdeki bubi tuzaklarına ve gizli patlayıcılara karşı kalkan olarak kullanılmasının Gazze'deki İsrail birlikleri arasında yaygın bir uygulama olduğunu belirten asker, “Onlara bizden önce binaya girmelerini söylüyoruz. Eğer tuzak varsa biz değil onlar patlayacak." dedi.

İsrailli asker, Gazze’deki görevi sırasında üst düzey bir güvenlik görevlisinin, gözaltında tutulan 16 ve 20 yaşındaki iki Filistinliyi getirerek askerlerden binalara girmeden önce onları canlı kalkan olarak kullanmalarını istediğini ifade etti.

Komutanların kendilerine “uluslararası hukuku düşünmemelerini” söylediğini aktaran asker, "Filistinlilerin patlaması daha iyi, askerlerimizin değil." ifadesini kullandıklarını kaydetti.

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"GENELLİKLE ASKERİ ÜNİFORMA GİYDİRİRLERDİ"

CNN’in konuştuğu ve İsrailli askerler tarafından canlı kalkan olarak kullanılan Filistinlilerden 20 yaşındaki Mohammad Saad ise Refah’ta ailesi için yiyecek ararken İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığını ve 47 gün tutulduğu askeri kampta İsrail askerlerini riske atmamak amacıyla kalkan olarak kullanıldığını anlattı.

Saad, “Bize askeri üniforma giydirdiler. Üzerimize bir kamera koydular ve boş binalarda, evlerde, odalarda aramalar yapmamızı istediler.” dedi.

İsrail askerlerinin binalardaki gizli patlayıcılardan çok korktuğunu belirten Saad, “Genellikle askeri üniforma giydirirlerdi ancak son göreve beni sivil kıyafetlerle götürdüler. Bir yerde bana İsrail ordusu tarafından geride bırakılan bir tankı filme almam gerektiğini söylediler. Dehşete kapılıp korkmuştum, bu yüzden tüfeğin dipçiğiyle sırtıma vurdular.” diye konuştu.

Saad, daha sonra tanka yaklaşırken arkasından ateş edilerek sırtından vurulduğunu ancak yaralı olarak kurtulduğunu söyledi.

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17 YAŞINDAKİ SHBEİR'İN BABASI VE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRÜP ESİR ALMIŞLAR

17 yaşındaki Filistinli Mohammad Shbeir da İsrail askerlerinin Han Yunus'taki evlerine yapılan baskın sırasında babasını ve kız kardeşini öldürerek kendisini esir aldığını anlattı.

Shbeir, "Beni canlı kalkan olarak kullandılar. Yıkılmış evlere, tehlikeli binalara veya mayın olabilecek yerlere götürdüler." dedi.

CNN, bu iddialar üzerine İsrailli askerlerin konuşması için platform sağlayan “Sessizliği Bozmak” adlı organizasyon ile temas kurduğunu ve kendilerine, İsrail ordusunun Gazze'de Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığı konusunda İsrailli asker ve Filistinlilerin tanıklıklarını doğrulayan fotoğraflar sağlandığını yazdı.

İsrail ordusundan CNN’e yapılan açıklamada ise "tutuklu Filistinli sivillerin askeri operasyonlar için kullanılmasının kesinlikle yasak olduğu ve bunun ilgili protokoller ve talimatlarla çatışma sırasında sahadaki askerlere rutin olarak açıklandığı" iddia edildi.

Uluslararası hukuk, sivillerin askeri faaliyetlere karşı kalkan olarak kullanılmasını veya askeri operasyonlara zorla dahil edilmesini yasaklıyor. İsrail, uzun zamandır Hamas'ı Gazze'deki sivilleri canlı kalkan olarak kullanmakla eleştiriyordu.

Kaynak: AA Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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İsrail Gazze CNN
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