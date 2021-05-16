CNN, Biden'ın partisinde İsrail konusundaki görüş ayrılıklarından sürtüşme yaşandığını yazdı

CNN'in politika sayfasında, "Biden, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle kendi partisinde kızgın bir sürtüşme ile karşı karşıya" başlıklı analiz yayımlandı.

Analizde, "Demokratlar, ABD'nin İsrailliler ve Filistinliler arasındaki şiddete nasıl tepki vermesi gerektiği konusunda kendi iç anlaşmazlıklarına sahipler. Bu da Demokratların, Başkan Joe Biden'ın insan haklarına olan bağlılığını sorgulamasına ve İsrail'e baskı yapmak için daha fazlasını talep etmesine neden oluyor. Sosyal ve ırksal adalete olan bağlılığını platformunun ana parçası haline getiren bir parti için garip bir halk mücadelesi." ifadelerine yer verildi.

Biden'ın, İsrail hava saldırısında Gazze'de Associated Press (AP) haber ajansının da ofisinin bulunduğu bir binayı yerle bir etmesinden sonra gazetecilerin güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getirdiği, ancak partisindeki liberallerin angajman yapmaktan fazlasını, yani İsrail'e seslenmesini istediği belirtildi.

LİBERAL KANATTAKİ GERGİNLİĞE DİKKAT ÇEKİLDİ

İsrail'e tepki bağlamında Demokrat parti içindeki gerginliği artıran görüş ayrılıklarına dikkat çekilen analizde, "Liberaller öfkeli." değerlendirmesinde bulunuldu.