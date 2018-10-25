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CNN'den Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı için bomba iddia!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2018 18:25 | Son Güncelleme

Türkiye'den öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, Suudi Arabistan'dan ayrıldı. Aynı zamanda ABD vatandaşı olan Salah Kaşıkçı'nın, ülkeden çıkmasına Suudi yetkililer tarafından izin verilmiyordu.

CNN'den Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı için bomba iddia!

2 Ekim'de Suudi Sarabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, ülkesini terk etti.

SALAH KAŞIKÇI, ÜLKEYİ TERK ETTİ

CNN International'ın duyurduğu son dakika haberine göre, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ı terk etti. Aynı zamanda ABD vatandaşı olan Salah Kaşıkçı'nın ülkeden çıkmasına Suudi yetkililer tarafından izin verilmiyordu. Oğul Kaşıkçı'nın hangi ülkeye gittiğiyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

KRAL VE PRENSLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Salah Kaşıkçı, geçtiğimiz günlerde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Salman ile görüşmüştü.

veli

SALAH KAŞIKÇI'NIN ZORLA GETİRİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Salah Kaşıkçı'nın kabul edildiği görüşme boyunca Kraliyet Muhafızları'nın en kilit ismi Albay Meshal Saad al-Bostani elini silahından ayırmadığı basına yansımıştı. Bununla birlikte Kraliyet Sarayı'nda ağırlanan Salah'ın her hareketi de Bostani tarafından takibe aldı. Fotoğraflara ilişkin benzer yorumlar dünya basınında da yer buldu. Hatta Amerika'da ekonomi eğitimi alan Salah Kaşıkçı'nın kıyafetinin kırışıklığı "Zorla getirildi" yorumlarına yol açtı.


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