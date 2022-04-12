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CNN'in ünlü spikeri Gözde Atasoy mesleği bıraktıktan sonra bakın ne yapmaya başladı! İşte güzel ismin yeni işi

12.04.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem CNN Türk ekranlarında spikerlik yapan Gözde Atasoy'un yeni mesleği görenleri şaşırtıyor. Spikerlik sonrası girişimciliğe atılan Gözde Atasoy, şimdilerde başarılı bir marka sahibi. Bakın ünlü spiker şimdilerde ne yapıyor...

CNN'in ünlü spikeri Gözde Atasoy mesleği bıraktıktan sonra bakın ne yapmaya başladı! İşte güzel ismin yeni işi

Ünlü spiker Gözde Atasoy'un mesleği bıraktıktan sonra neler yaptığı merak ediliyor. 35 yaşında ve aslen Trabzonlu olan Atasoy, bir dönem Kanal D ve sonrasında CNN Türk ekranlarında sunuculuk yapmıştı.

YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI!

Ünlü spikerin mesleği bırakmasının ardından girişimciliğe atıldığı biliniyor. Kadın girişimcilerden Ayşe Kefli ve Gözde Atasoy, Mart 2020 tarihinde yeni bir marka kurdu.

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Kurulan marka sayesinde lüks kıyafetler satın almadan kısa süreliğine kiralanıp kullanılabiliyor.

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400 BİN DOLAR YATIRIM ALDILAR

Türkiye'de lüks kiralık kıyafet aboneliği modelini başlatan markanın ayrıca 400 bin dolar yatırım da aldığı biliniyor. Buna göre marka, envanterinde bulunan 4 adet kıyafeti sabit ücret karşılığı 1 ay boyunca kiralıyor ve sınırsız kullanım hakkı veriyor. 1 ay sonunda ise ürünler kuryeyle platforma üye olan kişiden alınıyor ve kullanıcıya seçtiği 4 yeni ürün geri teslim ediliyor.

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KIYAFETLER KİRALANIP, İSTENİLDİĞİ KADAR GİYİLEBİLİYOR

Girişimcilik örneği olan markanın kurucusu eski spiker Gözde Atasoy ise kurdukları marka ile ilgili 'Kendi seçtiğiniz kıyafetleri kiralayıp, bir ay boyunca dilediğiniz kadar giymenize imkan sağlayan online bir platform olarak hizmet veriyor.' ifadelerini kullandı.

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