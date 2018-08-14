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CNN International'da ilginç analiz: Türkiye'yi kaybetmenin bedelini ağır ödeyecekler

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 22:57 | Son Güncelleme

ABD yönetiminin Türkiye'ye yönelik ekonomik savaş başlatmasıyla ilgili CNN International'da ilginç bir analiz yer aldı. ABD yönetimine uyarıların yer aldığı analizde "Batı, Türkiye'yi kaybetmenin bedelini ağır ödeyecek" ifadeleri kullanıldı.

CNN International'da ilginç analiz: Türkiye'yi kaybetmenin bedelini ağır ödeyecekler

Türkiye ekonomisini, Trump tarafından hedef alınmasına tepkiler büyüyor. CNN International'da yayınlanan bir analizde, ABD yönetimi uyarılarak "Türkiye'deki istikrarsızlık sınırlarının ötesinde sonuçlar doğurabilecek ve ülkeyi yöneten kim olursa olsun Türkiye'nin çekim merkezini Batı'dan Rusya, İran ve Avrasya'ya doğru kaydırmaya çalışacaktır" değerlendirmesi yer aldı.

BATI DÜNYASINI DA ETKİLEYECEK

İngiltere merkezli Chatham House'da Türkiye uzmanı Fadi Hakura imzalı yayınlanan haber analizde, Türkiye'ye yönelik yaptırımların yol açacağı ekonomik istikrarın Batı dünyasını da etkileyeceğinin altı çizildi.

Hakura, Türkiye'de olası istikrarsızlığın sınırlarının ötesinde sonuçlar doğuracağına dikkat çekerek, "Türkiye muhtemelen artık ABD'yi güvenilir ortak ve stratejik bir müttefik olarak görmeyecek. Ülkeyi yöneten kim olursa olsun, yaralı bir Türkiye büyük olasılıkla çekim merkezini Batı'dan Rusya, İran ve Avrasya'ya doğru kaydırmaya çalışacak" vurgusunu yaptı.

Hakura, Türkiye'nin krizin derinleşmesiyle birlikte atacağı adımlara ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye olağanüstü durumda NATO'dan çekilmeyi ve Avrupa Birliği ile gümrük anlaşmasını sonlandırma gibi radikal değişimleri düşünebilir"

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CNN CNN International ABD Türkiye ekonomik savaş Türkiye-ABD krizi

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
ABD TÜRKİYEDEN UZAKLAŞMIYOR.RECEP TAYYİP ABD VE AVRUPADAN UZAKLAŞIYOR.ÇÜNKÜ RECEP DEMOKRASİ İSTEMİYOR.TAYYİP RUSYA GİBİ,İRAN GİBİ,SURİYE GİBİ TOTOLİTER BİR REJİM İSTİYOR.
@sanxo senin isminin ortasına (n) hiç olmamış..
Fetö ve kalıntıları yurtdışında fare gibi gebereceksiniz ABD köpeklige devam edin HAİNLER
sen bir hainsin bu ülkenin suyu ekmeği sana haram olsun
ne yapalım arkadaşım sen söyle herkesin önünde eğilip diz mi çökelim? karakterin bunu gerektiriyorsa sen yap biz DİK DURACAĞIZ.!
Seni günün Salağı seçiyorum. Apti, Avrupa zaten Seni istemiyor yalvar dur asırlarca.
@sanxo bu dedine kendin inandinmi.
belliki bir elemansın patron gibi düşünüyosun
ndn
@sanxo körmüsün
yazı yazmayı ogren önce
bu trampı kim maşaladı acaba çok merak ediyorum,ülke daha düne kadar ecevit yönetimindeyken abd karşısında el pençe divan duruyordu ve abd osurma dese türkiye sancısını çekiuordu,ama o mazide kaldı.herkes boyunduruk altına alıbmak istenen bu ülkeye mecbur olduğunu er yada geç anlayacak ki umarım erken uyanırlar...
İngiltere de bu kadar zeki analiz yapan insan olsa brexit için çare bulurlardı .ben dikkate bile almıyorum!ilk okul öğrencisi bile bunlardan daha zeki bi analiz yapar... ingilizler ne derse tam tersini düşünmek gerekir saygılar ....
Abd dünyanın nerde olduğunu bilmez iken Irak Suriye nerde hepsini ingiliz den öğrendi .abd de genelde hiç sevilmez ama ben bu sinsiliğin İngilizlerden çıktığına inanıyorum ...her milletle iyidir göstermez ama arkadan çok güzel planlar ..
abd tütüne vergi koydun mu,üsleri kapadın mı???
beyaz saraya da gideriz reis. çık de çıkalım
Türk Milletinin ne olduğunu anlasınlar bilmeyen açsın Şanlı Türk tarihini öğrensin 200 yıllık tarihi olan abd 10000 yıllık Orhun kitabelrinden Türklüğün ne olduğunu öğrensin
abd ya yola gelecek yada başının çaresine bakacak yoksa aksi takdirde abd den iç savaş kapısında ben den söylemesi
Adamlar ağzıyla neler yapılacağını söylemiş. Gerisi teferruat. "Türkiye olağanüstü durumda NATO'dan çekilmeyi ve Avrupa Birliği ile gümrük anlaşmasını sonlandırma gibi radikal değişimleri düşünebilir" !
BEN BU COĞRAFYADA OYUN KURGULAYIPTA ORTAKOYNADIĞINIZ KAHRAMANLARI ALKIŞLAMAK İSTEMİYORUM.KURDUĞUNUZ DÜZEN ÜZERİNDEKİ ENTRİKALARINIZ İÇİNDE HAYATI YORUMLAMAYIDA İSTEMİYORUM.GERÇEKLER OLAN BİTEN ÜZERİNDEN BAKIYORUM HADİSELERE.ÜLKEM BENİM ÜLKEM DURMADAN BENİM ÜLKEMİ BANA KURTARTTIRDINIZ YILLARDIR ŞEHİT VERDİK HALADA BU ÜLKEYİ KURTARACAĞIZ MUHABBETİ ,ORTADOĞUDA OLANLARA BAKIYORUM AYNI,DOKUNULMAYANLARA BAKIYORUM AYNI.PATRONLAR KODAMANLAR İŞ VE SİYASİ ORTAKLARINIZ SEFASINDA BU MİLLETDE SİZİN BEKÇİ KÖPEĞİNİZ.ÜLKEMİ OYUNENTRİKALARLA PERİŞAN ETTİNİZ.PEKİ İZLEYECEKSİN O ZAMAN GİDİŞATI.ORTAKLARINIZ DAHİL
Sen kesin TOP sun:)
Aç tavuk kendini buğday ambarında sanarmış.
ISPARTA COCA COLA fabrıkasını acacaksın sonra abd ıle ugrascaksın saka bunlar saka
Ne zaman Abd yi dost bildik emir alir olduk ne zaman abdyi dost bildik doguda teror artar oldu ne zaman abdyi dost bildik aramiza hainler girer oldu nezaman abdyi dost bildik ortadogu kan golu oldu Abdnin degil Turkiye ile ortadoguda hicbir ulke ile iliskisi olmamasi gerekiyor.Abdnin ortadoguda ki uzantisi israil de buna dahil.
@cowwani tebrik ederim basarili bi yorum
Türkiye Nato dan uzaklaşırsa, Rusya direkt akdeniz de... ne mi olur... avrupanın tüm sömürgelerini alır yunan da bir ada bırakmaz, kıbrıs zaten gider...üçüncü dünya savaşımı çıkarsınlar Rusyanın umru olmaz... adamlar uzaya ilk çıkanlar orayı ele geçirip bayrağı ilk tutanlar kimseden korkmazlar... hele böylesine bir imkan yakalamışsa çatır çatır yerle yeksan ederler ardından çin zaten orda dünyanın tüm açları direkt avrupa da...
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