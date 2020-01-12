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  4. CNN, İran tarafından vurulan ABD üssünü görüntüledi

CNN, İran tarafından vurulan ABD üssünü görüntüledi

DÜNYA HABERLERİ  | 12.01.2020 14:26 | Son Güncelleme

İran'ın saldırısının ardından sadece uydu fotoğrafları yayınlanan Irak'taki ABD üssüne CNN International girdi ve İran füzelerinin yol açtığı hasar ilk kez dünyaya gösterildi.

CNN International, füzelerle vurulan ABD üssünün içinden ilk görüntüleri ekrana getirdi.

Tüm dünyanın merakla beklediği görüntü geldi

Görüntüler, İran'ın ABD'ye misillemede bulunduğu Irak'ın başkenti Bağdat'ın 160 kilometre kadar batısında yer alan Ayn el Esad hava üssünden.
CNN muhabiri Arwa Damon, iki buçuk saat önce saldırının belirlendiğini bildiriyor. CNN'ne konuşan resmi yetkililer, ABD askerlerinin çoğunun yerel saatle akşam 23.00 sularında hava üssünü terk ettiğini söyledi.
Üste kalanlar ise, sığınaklara yerleşip füze saldırısını beklemeye başladı. Perşembe günü saat 01.30 sularında Ayn el Esad üssüne ilk füzeler isabet etti.
Yetkililer, sığınakların birkaç metre ilerisine düşen füzelerin can kaybına yol açmamasını 'mucize' olarak niteliyor. Üsteki askerlerin çoğunluğu sığınaklarda bekliyor olsa da, bazıları dışarıdaydı.
Pentagon'un verdiği bilgiye göre, İran'ın en önemli komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından vurulmasının ardından gerçekleşen misillemede Ayn el Esad'a en az 11 füze isabet etti.
Dünyanın yüreğine ağzına getiren saldırının istihbaratı ise, Perşembe günü bir Avrupa büyükelçisi tarafından verildi.
Büyükelçi, İran'ın füze saldırısının eli kulağında olduğunu söyledi ve sonrasında dünyayı ayağa kaldıran saldırı gerçekleşti.
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Anahtar Kelimeler:
CNN International İRAN ABD

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