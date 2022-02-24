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  4. CNN muhabiri işgale canlı yayında yakalandı! Kiev'deki bombalamadan apar topar kaçtı

CNN muhabiri işgale canlı yayında yakalandı! Kiev'deki bombalamadan apar topar kaçtı

24.02.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya lideri Vladimir Putin, tüm dünyanın karşı durmasına rağmen Ukrayna'yı işgale başladı. Ukrayna'da başkent Kiev dahil birçok şehir Rus ordusu tarafından bombalanıyor. Kiev Havalimanı'ndaki yolcular ve siviller tahliye ediliyor. Kiev'de bulunan CNN muhabiri sabaha karşı gelen bombalardan böyle kaçtı.

Rus ordusu tarafından bombalanan Kiev'de dikkat çeken anlar yaşanıyor. Tüm dünyanın gözü kulağı Kiev'de! Ukrayna, Rusya saldırısı sonrasında tüm ülke genelinde sıkıyönetim ilan etmeye hazırlanıyor. Ukrayna'dan da işgalle ilgili ilk açıklama geldi. Rus ordusunun bombaları canlı yayında böyle ekranlara geldi.

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RUSYA'NIN BOMBALARINA CANLI YAYINDA YAKALANDI! BÖYLE KAÇTI

CNN muhabiri canlı yayında Kiev'de yaşanan saldırının tanığı oldu. Sabaha karşı Vladimir Putin, Ukrayna'yı işgal ettiklerini belirtmişti. Karadeniz üzerinden de askeri operasyon başladı.

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Rusya Ukrayna son dakika haberi
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