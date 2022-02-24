CNN muhabiri işgale canlı yayında yakalandı! Kiev'deki bombalamadan apar topar kaçtı

Rus ordusu tarafından bombalanan Kiev'de dikkat çeken anlar yaşanıyor. Tüm dünyanın gözü kulağı Kiev'de! Ukrayna, Rusya saldırısı sonrasında tüm ülke genelinde sıkıyönetim ilan etmeye hazırlanıyor. Ukrayna'dan da işgalle ilgili ilk açıklama geldi. Rus ordusunun bombaları canlı yayında böyle ekranlara geldi.

RUSYA'NIN BOMBALARINA CANLI YAYINDA YAKALANDI! BÖYLE KAÇTI

CNN muhabiri canlı yayında Kiev'de yaşanan saldırının tanığı oldu. Sabaha karşı Vladimir Putin, Ukrayna'yı işgal ettiklerini belirtmişti. Karadeniz üzerinden de askeri operasyon başladı.



