CNN Muhabirinin Beyaz Saray'a Giriş İzni Askıya Alındı

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’la basın toplantısı sırasında tartışmaya giren CNN muhabiri Jim Acosta’nın Beyaz Saray'a giriş iznini askıya aldı.

Acosta Trump’a Latin Amerika ülkelerinden ABD’nin güney sınırına doğru ilerleyen göçmen konvoyuyla ilgili bir soru sordu. Acosta sorusunun ardından aynı konuda yeni bir soru sorunca Trump “Bu kadarı yeter!” dedi. Bir kadın görevli Acosta’nın elindeki mikrofonu almaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.

Beyaz Saray Basın Danışmanı Sarah Hcukabee Sanders konuyla ilgili bir açıklama yaparak Acosta’yı işini yapmaya çalışan Beyaz Saray stajyeri genç bir kadına elini uzatmakla suçladı ve bunun “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Acosta ile kadın arasındaki etkileşim bir anlık olmuştu. Acosta mikrofona uzanan kadına “pardon hanımefendi” demişti.

Acosta, Sanders’ın açıklamasındaki stajyer kadın görevliye dokunduğu yönündeki iddianın “yalan” olduğunu söyledi.

Acosta’nın çalışanı olduğu yayın kurumu CNN ise Beyaz Saray’ın muhabirin giriş iznini sorduğu zorlu sorular karşısında kaldırdığını bildirdi ve Sanders’ı Acosta’nın hareketi konusunda yalan söylemekle suçladı.

CNN açıklamasında “Sanders sahte suçlamalar yaptı ve hiç olmamış bir olayı olmuş gibi gösterdi. Bu benzeri görülmemiş karar demokrasimiz için bir tehdit oluşturuyor ve ülkemiz bundan çok daha iyisini hakediyor” ifadelerini kullandı.

Gelişmeye bazı kuruluşların Beyaz Saray muhabirlileri de tepki gösterdi.

