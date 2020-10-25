CNN: Samsung, Huawei'yi geçerek dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi olabilir

Güney Kore şirketi Samsung, yılın üçüncü çeyreğinde kârının yaklaşık yüzde 60 artmasını beklediğini açıkladı. Amerikan CNN Televizyonu'na göre Samsung, ABD'nin yaptırımları nedeniyle zora giren rakibi Huawei'yi geçerek dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi olabilir.

Samsung'un bugünkü açıklamasında yılın üçüncü çeyreğinde şirketin operasyon kârının 12,3 trilyon won (10,6 milyar dolar) olmasının beklendiği duyuruldu.

Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58'lik bir artışa karşılık geliyor. Piyasa analistleri, şirketin üçüncü çeyrek kârının yüzde 26 civarında olacağı tahmininde bulunmuştu.

Samsung bu dönemde satışlarının da yüzde 6 artarak 66 trilyon won'a (57 milyar dolar) çıkmasını beklediğini duyurdu.

Şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarını ay sonunda açıklaması bekleniyor.

'HUAWEI'YE YÖNELİK YASAKLAR EN ÇOK SAMSUNG'A YARADI'

Huawei, koronavirüs salgının küresel ekonomiyi sarstığı ikinci çeyrekte ilk kez Samsung'u geçerek dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi olmuştu. Şirket Nisan-Haziran döneminde 55,8 milyon, Samsung da 53,7 milyon telefon satmıştı.