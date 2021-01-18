CNN spikeri canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

CNN spikeri Brianna Keilar ABD'yi 10 aydır harap eden ve ülke çapında yaklaşık 405.000 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs salgınının "büyüklüğünü kavramanın zor" olduğunu ifade etti ve salgının son iki haftada 42.000'den fazla can kaybıyla ABD'deki 'en ölümcül' döneminden geçtiğini söyledi.

Keilar, "Bu sayıların her biri bir hikaye, sevilen bir kişi, birinin babası, birinin annesi, birinin kızı, birinin oğlu, birinin kardeşi, birinin kız kardeşi, birinin arkadaşı," dedi.

Ardından, Katie Sanders ve fotoğrafçı Celeste Sloman tarafından National Geographic için çekilen dokunaklı belgeselden bahsetti.

ABD'DE KORONAVİRÜS SALGINI

Öte yandan koronavirüs ABD'de can almaya devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin 405 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 203 bin 941 artışla 24 milyon 308 bin 366 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 398 artarak 405 bin 266'ya ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 344 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 283 milyon 755 bini geçti.