CNN: Suudiler Kaşıkçı'nın sorguda öldüğünü açıklayacak

CNN International, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki başkonsoloslukta öldüğünü kabul etmeye hazırlandığını iddia etti. CNN'e konuşan iki kaynak, hazırlanma aşamasında olan raporda Kaşıkçı'nın "ters giden bir sorgu" sırasında öldüğünün kabul edildiğini kaydetti. Kaynaklar, asıl amacın, Kaşıkçı'nın Türkiye'den kaçırılması olduğunu ancak işlerin planladığı gibi gitmediğini belirtti.

Kaynaklardan biri, Suudilerin hazırladığı raporda, Kaşıkçı için planlanan operasyonun "izinsiz ve şeffaf olmayan" bir şekilde yürütüldüğü ve sorumluların cezalandırılacağı sonucuna varılacağını söyledi.

Kaynaklar, hâlen hazırlanma aşamasında olan raporda bazı değişikliklere gidilebileceğini ifade etti.

Türkiye'nin elindeki ses kaydı

Türk yetkililer, son olarak 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsosluğuna girerken görülen Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın içeride öldürüldüğüne inanıyor. Washington Post, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin elinde bu doğrultuda ses ve görüntü kayıtları bulunduğunu belirtmişti. Reuters haber ajansı da Türk yetkililerin ellerindeki kanıtları aralarında Suudi Arabistan ve ABD'nin de bulunduğu bazı ülkelerle paylaştığını bildirdi.