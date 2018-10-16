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CNN: Suudiler Kaşıkçı'nın sorguda öldüğünü açıklayacak

16.10.2018 00:35 | Son Güncelleme

CNN International, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluktaki sorgu sırasında öldüğüne dair bir rapor açıklamaya hazırlandığını bildirdi.

CNN International, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki başkonsoloslukta öldüğünü kabul etmeye hazırlandığını iddia etti. CNN'e konuşan iki kaynak, hazırlanma aşamasında olan raporda Kaşıkçı'nın "ters giden bir sorgu" sırasında öldüğünün kabul edildiğini kaydetti. Kaynaklar, asıl amacın, Kaşıkçı'nın Türkiye'den kaçırılması olduğunu ancak işlerin planladığı gibi gitmediğini belirtti.

Kaynaklardan biri, Suudilerin hazırladığı raporda, Kaşıkçı için planlanan operasyonun "izinsiz ve şeffaf olmayan" bir şekilde yürütüldüğü ve sorumluların cezalandırılacağı sonucuna varılacağını söyledi.

Kaynaklar, hâlen hazırlanma aşamasında olan raporda bazı değişikliklere gidilebileceğini ifade etti.

Türkiye'nin elindeki ses kaydı

Türk yetkililer, son olarak 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsosluğuna girerken görülen Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın içeride öldürüldüğüne inanıyor. Washington Post, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin elinde bu doğrultuda ses ve görüntü kayıtları bulunduğunu belirtmişti. Reuters haber ajansı da Türk yetkililerin ellerindeki kanıtları aralarında Suudi Arabistan ve ABD'nin de bulunduğu bazı ülkelerle paylaştığını bildirdi.

Suudi Arabistan ise Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair yapılan açıklamaları reddedip 59 yaşındaki gazetecinin aynı gün konsolosluktan çıktığını savunmuştu.

Olayla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk ve Suudi ekipleri, incelemelerde bulunmak için Pazartesi günü İstanbul'daki başkonsolosluk binasına girmişti.

Trump'ın adi suç iması

CNN International'ın iddiası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından geldi.

Trump, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili "hiçbir bilgi sahibi olmadığını" söyleyen Kral Selman'ın aksi yöndeki iddiaları "çok güçlü bir şekilde reddettiğini" aktarmıştı. Trump, Kral ile yaptığı görüşmenin ardından olayın adi bir suç olabileceği izlenimine kapıldığını belirterek "Bana haydut katillerin işi olabilir gibi geldi" demişti.

DW,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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