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CNN Türk 19 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 22:32 | Son Güncelleme

DOĞRU ve iyi haberi vatandaşla buluşturmak için 1999 yılında yayına başlayan CNN Türk bugün 19'uncu yaşını kutladı.

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK - İbrahim MAŞE / İSTANBUL,(DHA) - DOĞRU ve iyi haberi vatandaşla buluşturmak için 1999 yılında yayına başlayan CNN Türk bugün 19'uncu yaşını kutladı.

"İlk bilen siz olun" sloganını yayın felsefesi edinen CNN Türk yeni yaşını CNN Türk İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Genel Müdür Bora Bayraktar, Haber Koordinatörü İrfan Sapmaz, Demirören Haber Ajansı (DHA) Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet ve çalışanlarıyla birlikte büyük bir coşkuyla kutladı.

Kutlamada üzerinde CNN Türk logosu bulunan pasta kesilirken, ardından çalışanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

CNN TÜRK İCRA KURULU BAŞKANI SOYSAL: BAŞARILARLA DOLU NİCE YILDÖNÜMLERİNE

CNN Türk İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal da 19'uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Değerli çalışma arkadaşlarım, CNN TÜRK 19 yıl önce bugün, 11 Ekim 1999’da haberciliğe yeni bir soluk getirmek için yayın hayatına başladı. Geride kalan yıllar içinde birbirinden başarılı haberciler yetiştirdi, önemli yayın ve programlara imza attı.

CNN TÜRK 19. yaşını “ilk bilen siz olunö sloganıyla kutlarken, bu bayrak yarışında görevi devralan siz değerli çalışma arkadaşlarımla yeni dönemde her zaman en iyisi olacağımıza inancım tamdır.

Başarılarla dolu nice yıldönümlerine…"

"BURASI BİR AİLE GİBİ"

Kanalın bu yıl 19. yaşını kutlamasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden CNN Türk'ün Genel Müdür Bora Bayraktar, "Burada uzun yıllardır çalışan arkadaşlarımız var. Daha önce burada çalışıp benim gibi tekrar geri dönenler var. Burası bir aile ve aynı zamanda bir okul gibi. Türkiye'nin en önemli ve lider haber kuruluşlarından biriyiz. 19 yıldır bunu başarı ile sürdürüyoruz. Bundan sonra biz de arkadaşlarımızla birlikte CNN Türk'ün daha iyi yayın yapabilmesi, daha başarılı olabilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"CNN TÜRK SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL TÜM BÖLGEDE GÜÇLÜ OLACAK"

CNN Türk'ün önemli bir marka olduğunu belirten Haber Koordinatörü İrfan Sapmaz, "Dünyanın neresine gidersem gideyim CNN Türk'ün adını hep duyduk. Ben de mayıs ayından itibaren buradayım. Bundan sonra da CNN Türk'ün çok daha güçlü bir marka olması için çalışıyoruz. Umarım gelecekte sadece Türkiye'de değil, tüm bölgede CNN Türk daha güçlü bir kanal olacak" diye konuştu.

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