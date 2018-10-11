CNN Türk 19 yaşında

CNN TÜRK 19. yaşını “ilk bilen siz olunö sloganıyla kutlarken, bu bayrak yarışında görevi devralan siz değerli çalışma arkadaşlarımla yeni dönemde her zaman en iyisi olacağımıza inancım tamdır.

Başarılarla dolu nice yıldönümlerine…"

"BURASI BİR AİLE GİBİ"

Kanalın bu yıl 19. yaşını kutlamasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden CNN Türk'ün Genel Müdür Bora Bayraktar, "Burada uzun yıllardır çalışan arkadaşlarımız var. Daha önce burada çalışıp benim gibi tekrar geri dönenler var. Burası bir aile ve aynı zamanda bir okul gibi. Türkiye'nin en önemli ve lider haber kuruluşlarından biriyiz. 19 yıldır bunu başarı ile sürdürüyoruz. Bundan sonra biz de arkadaşlarımızla birlikte CNN Türk'ün daha iyi yayın yapabilmesi, daha başarılı olabilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"CNN TÜRK SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL TÜM BÖLGEDE GÜÇLÜ OLACAK"

CNN Türk'ün önemli bir marka olduğunu belirten Haber Koordinatörü İrfan Sapmaz, "Dünyanın neresine gidersem gideyim CNN Türk'ün adını hep duyduk. Ben de mayıs ayından itibaren buradayım. Bundan sonra da CNN Türk'ün çok daha güçlü bir marka olması için çalışıyoruz. Umarım gelecekte sadece Türkiye'de değil, tüm bölgede CNN Türk daha güçlü bir kanal olacak" diye konuştu.

