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  4. CNN Türk canlı yayında çok acı anlar! Spiker de muhabir de gözyaşlarını tutamadı

CNN Türk canlı yayında çok acı anlar! Spiker de muhabir de gözyaşlarını tutamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 15:05 | Son Güncelleme

İzmir'deki depremde mucizelerin yanında gelen acı haberler yürekleri dağlıyor. 21 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından canlı yayındakiler gözyaşlarını tutamadı. O anlar tüm Türkiye'nin yüreklerini burktu.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından birçok bina yıkıldı. Ekipler enkaz altındakileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürürken, deprem bölgesinden bir acı haber daha geldi

Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sırasında İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine akşam saatlerinde ulaşıldı.

Deprem bölgesinden canlı yayın yapan CNN Türk muhabiri Ceylan Seven, üniversite öğrencisi Seda Dinçer'in cansız bedeninin enkaz altından çıkarıldığı haberini verirken gözyaşlarına hakim olamadı.

'BANA YARDIM EDİN'

Seven'in gözyaşlarıyla haberi sunmasının ardından stüdyodaki Semiha Şahin'in de boğazı düğümlendi. Canlı yayını sürdürmekte zorlanan Şahin, rejiye dönerek 'Bana yardım edin. Bir şeyler söyleyin' dedi.


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