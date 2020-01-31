CNN Türk canlı yayını karıştı! Hande Fırat'tan konuklarına sert tepki: Sağlıklı insanı buradan deli çıkarırsınız

Gazeteci Metin Özkan'ın deprem vergilerinin nerelere harcandığı konusundaki açıklaması sırasında Ekrem İmamoğlu hakkında "Masaya yumruğunuzu sıkarak gelirseniz sizinle toka yapma şansı yok Cumhurbaşkanı'nın. Cumhurbaşkanı'nı korumak için de söylemiyorum." sözleri sonrasında Gazeteci Necdet Saraç ile gergin anlar yaşadı. İşte ikili arasında geçen o konuşma:

Necdet Saraç: Cumhurbaşkanı en yetkili isim değil mi? Niye İmamoğlu'na hala randevu vermedi? Bu yumruğu sıkma değil mi?

Metin Özkan: Diyor ki kayağı bırak gel.

Saraç: Bu iki hafta önceki iş

Özkan: Necdet Bey sen o konuyu oraya getirirsen ben kayağa getiririm. Kötü kayarım bak. O kayak işlerini en iyi bilen benim.

Saraç: Önce bak terbiyeni takın. Terbiyeni takın.

Özkan: Bir saniye otur sakin sakin dinle. Edebini takın. Ben ne söylediğimi iyi bilen insanım. Bu konularda nereye kaydırmak istiyorsanız en iyi oraya kaydırırım. Bu konuları kaydırmayın

Saraç: Terbiyesizliğe gerek yok ciddi manada söylüyorum terbiyesizlik bu.

Özkan: Terbiyesiz sensin! Edepsizlik etme saygısız!