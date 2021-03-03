CNN Türk canlı yayınında büyük gerginlik! 'Haysiyet yoksunu'

"HAYSİYET YOKSUNU"

Gültekin, "Haddini bileceksin" diye karşılık verince, Yiğitel çok sert tepki vererek, "Cahil sensin lan alçak, cahil de alçak da sensin haysiyet yoksunu ben 30 yıldır gazeteciyim. Benim söylediklerimi çürüteceksin. İşkembeden sallıyorsun. Pabucumun hukukçusu, bana kimse cahil diyemez cahil odur. Ben onun boyunun 5 katı kitap okudum. Sallayıp duruyor. Bak bir kere sen üslubunu düzelt. Bugüne kadar bana kim cahil deme cesaretinde bulunamadı Ruşen Gültekin. Sen konuşma böyle. Başak hanım bana kimse cahil diyemez özür dileyecek yoksa ben ona haddini bildiririm" dedi.

ARAYA GİTMEK ZORUNDA KALDI

Programın moderatörü Şengül, konukları sakinleştirmekte zorlanınca araya gitmek zorunda kaldı.

