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CNN Türk canlı yayınında büyük gerginlik! 'Haysiyet yoksunu'

03.03.2021 02:21 | Son Güncelleme:
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CNN Türk canlı yayınında büyük gerginlik! 'Haysiyet yoksunu'

Canlı yayında Yargıtay'ın HDP'ye inceleme başlatmasını tartışan gazeteci Melik Yiğitel ile hukukçu Ruşen Gültekin arasında hakarete varan diyalog yaşandı. Yiğitel, "Benim söylediklerimi çürütsün" deyince Gültekin, "Hukuk cahili ile konuşmak çok zor" yanıtını verdi. Çok sinirlenen Yiğitel, "Cahil sensin, alçak. Kimsin sen, haysiyet yoksunu" dedi.

CNN Türk kanalında Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi isimli programda konuklar arasında sinirler gerildi. Gazeteci Melik Yiğitel ile hukukçu Ruşen Gültekin canlı yayında, birbirlerine hakaret etti.

Yargıtay'ın HDP'ye inceleme başlatmasını tartışan konuklar canlı yayında hakarete varan ifadeler kullandı. Yaşanan tartışmada Melik Yiğitel, "Benim söylediklerimi çürütsün, sabahtan beri eksik konuşuyor." deyince, Ruşen Gültekin, "Hukuk cahili ile konuşmak çok zor" dedi.

CNN Türk kanalında Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi isimli programda konuklar arasında sinirler gerildi. Gazeteci Melik Yiğitel ile hukukçu Ruşen Gültekin canlı yayında, birbirlerine hakaret etti.Yargıtay'ın HDP'ye inceleme başlatmasını tartışan konuklar canlı yayında hakarete varan ifadeler kullandı. Yaşanan tartışmada Melik Yiğitel, "Benim söylediklerimi çürütsün, sabahtan beri eksik konuşuyor." Deyince, Ruşen Gültekin, "Hukuk cahili ile konuşmak çok zor" dedi.

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"CAHİL SENSİN ALÇAK"

Bu sözlere çok sinirlenen Yiğitel, "Cahil sensin saçma sapan konuşma bana böyle hakaret edemezsin." dedi.

"HAYSİYET YOKSUNU"

Gültekin, "Haddini bileceksin" diye karşılık verince, Yiğitel çok sert tepki vererek, "Cahil sensin lan alçak, cahil de alçak da sensin haysiyet yoksunu ben 30 yıldır gazeteciyim. Benim söylediklerimi çürüteceksin. İşkembeden sallıyorsun. Pabucumun hukukçusu, bana kimse cahil diyemez cahil odur. Ben onun boyunun 5 katı kitap okudum. Sallayıp duruyor. Bak bir kere sen üslubunu düzelt. Bugüne kadar bana kim cahil deme cesaretinde bulunamadı Ruşen Gültekin. Sen konuşma böyle. Başak hanım bana kimse cahil diyemez özür dileyecek yoksa ben ona haddini bildiririm" dedi.

ARAYA GİTMEK ZORUNDA KALDI

Programın moderatörü Şengül, konukları sakinleştirmekte zorlanınca araya gitmek zorunda kaldı.

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Yargıtay CNN Türk HDP Halkların Demokratik Partisi

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