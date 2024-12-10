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  4. CNN TÜRK canlı yayınında o anlar gündem oldu! Sunucu araya girerek uyarmak zorunda kaldı

CNN TÜRK canlı yayınında o anlar gündem oldu! Sunucu araya girerek uyarmak zorunda kaldı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
10.12.2024 21:16
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CNN Türk ekranlarında yayınlanan haber programına katılan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, İsrail ile ilgili değerlendirmeler yaptığı sırada, "Bunu Suriyeliler de görüyor dünya da görüyor. İsrail görmez ise gözüne sokarız onu" dedi. Caşın'ın bu sözlerini küfür olarak algılayan sunucu Meltem Bozbeyoğlu ise araya girdi ve "Lütfen böyle cümleler kurmayalım Mesut Hocam" diyerek Caşın'ı uyardı.

CNN TÜRK canlı yayınında o anlar gündem oldu! Sunucu araya girerek uyarmak zorunda kaldı

Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu. Konuyla ilgili olarak birçok değerlendirme yapılırken, CNN Türk ekranlarında da bu konu özelinde değerlendirmelerde bulunuldu.

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Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın

"İSRAİL GÖRMEZ İSE GÖZÜNE SOKARIZ"

Haber programına konuk olan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Beslemelerinin ne için 'biz TUSAŞ'a saldırmaya devam edeceğiz' dediği ortaya çıkıyor. Ortada bir iş birliği var. Bu iş birliğini bozacak olan Türk aklıdır. Bunu Suriyeliler de görüyor dünya da görüyor. İsrail görmez ise gözüne sokarız onu" dedi.

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SUNUCU ARAYA GİRDİ: LÜTFEN BÖYLE CÜMLELER KURMAYALIM

Caşın'ın bu sözlerinden sonra ise sunucu Meltem Bozbeyoğlu araya girdi. Caşın'ı uyaran Bozbeyoğlu, "Lütfen böyle cümleler kurmayalım Mesut Hocam" ifadelerini kullandı.

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DURUMU KURTARMAYA ÇALIŞTI

Sunucunun araya girmesinden sonra ise Caşın, "Yani daha güzel görürler diye" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

Anahtar Kelimeler:
Sunucu CNN Türk Canlı yayın
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