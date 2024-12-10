CNN TÜRK canlı yayınında o anlar gündem oldu! Sunucu araya girerek uyarmak zorunda kaldı

Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu. Konuyla ilgili olarak birçok değerlendirme yapılırken, CNN Türk ekranlarında da bu konu özelinde değerlendirmelerde bulunuldu.

"İSRAİL GÖRMEZ İSE GÖZÜNE SOKARIZ"

Haber programına konuk olan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Beslemelerinin ne için 'biz TUSAŞ'a saldırmaya devam edeceğiz' dediği ortaya çıkıyor. Ortada bir iş birliği var. Bu iş birliğini bozacak olan Türk aklıdır. Bunu Suriyeliler de görüyor dünya da görüyor. İsrail görmez ise gözüne sokarız onu" dedi.

SUNUCU ARAYA GİRDİ: LÜTFEN BÖYLE CÜMLELER KURMAYALIM

Caşın'ın bu sözlerinden sonra ise sunucu Meltem Bozbeyoğlu araya girdi. Caşın'ı uyaran Bozbeyoğlu, "Lütfen böyle cümleler kurmayalım Mesut Hocam" ifadelerini kullandı.

DURUMU KURTARMAYA ÇALIŞTI

Sunucunun araya girmesinden sonra ise Caşın, "Yani daha güzel görürler diye" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.