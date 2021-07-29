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CNN Türk ekibi Manavgat'ta alevlerin arasında kaldı: O an öldüğümüzü düşündük

29.07.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangının 2'nci gününde ormanlık alanlar, ciddi ölçüde yanarken, bölgede bulunan ev, sera ve tarım alanları etkilendi. Vatandaşlar, ellerinde hortum, kova, kürek ile yangını söndürmeye, ev ve bahçelerine sıçramasını önlemeye çalışırken, büyük yangın nedeniyle bölge, tamamen dumanla kaplandı. Öte yandan yangın felaketini takip eden CNN TÜRK ekibi de ölümden döndü. Muhabir Ceylan Sever ''O an öldüğümüzü düşündük'' diyerek yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Antalya Manavgat'taki yangın hala sürüyor. Söndürme ekiplerinin yanı sıra haberciler de bölgede yoğun çaba harcıyor. CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever ve kameraman Halil Kahraman, yangın bölgesinde ilerlerken büyük tehlikeler atlattı.

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Manavgat'taki yangını yerinde takip etmek için bölgeye giden Ceylan Sever ve kameraman Halil Kahraman, dağlık bir alanda yangının ortasında kaldılar. Yoğun duman yüzünden göz gözü görmedi. Bir yandan haber peşinde koşarken, bir yandan da alev ve dumanlardan kurtulmaya çalıştılar. Alevlerin yanı başında korkuyla ilerledikleri anlar kameraya da yansıdı. Neyse ki korkulan olmadı.

CEYLAN SEVER YAŞADIKLARI KORKU DOLU ANLARI BÖYLE ANLATTI

Kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la birlikte şu an Oymapınar Köyü'ndeyiz. Burada yaşanan durumu anbean aktarıyoruz, mağdur vatandaşların seslerini duyurmaya çalıştık.

Buradaki yangın söndürüldükten sonra Bakan Pakdemirli'nin açıklamasında söylediği hayatını kaybeden vatandaşın, hayatını kaybettiği Kepezbeleni Köyü'ne ulaşmak istedik ve Halil Kahraman'la birlikte Kepezbeleni'ne doğru yola çıktık.

''O AN ÖLDÜĞÜMÜZÜ DÜŞÜNDÜK''

Manavgat Barajı'na geldiğimizde baraj girişinde birkaç vatandaş gördük. Onlardan biri de Hasan Arslan'dı, o da oraya gitmek istediğini söyledi. Hasan Arslan'ı da aracımıza aldık, falezlerin arasından Kepezbeleni'ye ulaşmaya çalıştık. Manavgat Barajı'na doğru geri döndüğümüzde çok zor anlar yaşadık, ölümden döndük. Çünkü her ne kadar yangını söndürme işlemleri devam etse de çok büyük bir alan. Bulunduğumuz yerden geçerken, zaten çok girintili bir yol. Ağaçlar alev almış, bir yandan taşlar kayalar kopup yola düşüyor, bir yanda tamamen yol dumanla kaplı hiçbir şey göremiyoruz. O an öldüğümüzü düşündük. Verilmiş sadakamız var desek yerinde olur bence.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
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