CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

Doğan Medya Grubu’nun Demirören grubuna satılmasının ardından işten çıkarılan gazeteci Şirin Payzın T24 ile anlaştı.

Eylül ayında CNN Türk ile yollarını ayıran Payzın, "Ne Oluyor?" programını kısa video formatında T24'te sürdürecek. Şirin Payzın T24 için ayrıca, güncel gelişmeler parelelinde her görüşe açık olan söyleşiler yapacak.

evet mümkün! benim için yeni bir heyecan. Digital medya geleceğimiz. Güzel işler yapacağız. Gazeteciliğin temeli neyse özüne sahip çıkalım . pic.twitter.com/YbBSVb8J2S — Sirin Payzin (@siring) 23 Ekim 2018

ŞİRİN PAYZIN KİMDİR?

Şirin Payzın gazeteciliğe 1993 yılında Ufuk Güldemir yönetimindeki Show TV Ana Haber bülteni kadrosunda, muhabir olarak başladı.

1994 yılında Ali Kırca ile ATV Haber kadrosuna transfer oldu. ATV'de önce Cumhurbaşkanlığı muhabirliği daha sonra dış haberler muhabirliği yaptı.

Başta Irak olmak üzere Suriye, İran, Filistin ve İsrail gibi sıcak bölgelerde muhabirlik yaptı.

ATV ve Sabah gazetesi adına gittiği yurt dışındaki pek çok haber sırasında devlet başkanlarıyla özel röportajlar gerçekleştirdi.

1997’de Libya Lideri Muammer Kaddafi ile yaptığı özel röportajla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti "Yılın Röportajı" ödülünü kazandı.

1998-2000 yılları arasında Belgrad’da yaşadı. NATO'nun Sırbistan operasyonunu, Kosova savaşını ve diplomatik müzakereleri yerinde izledi.