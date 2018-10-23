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CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 22:19 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde CNN Türk ile yollarını ayıran Şirin Payzın'ın yeni adresi belli oldu.

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

Doğan Medya Grubu’nun Demirören grubuna satılmasının ardından işten çıkarılan gazeteci Şirin Payzın T24 ile anlaştı.

Eylül ayında CNN Türk ile yollarını ayıran Payzın, "Ne Oluyor?" programını kısa video formatında T24'te sürdürecek. Şirin Payzın T24 için ayrıca, güncel gelişmeler parelelinde her görüşe açık olan söyleşiler yapacak.

ŞİRİN PAYZIN KİMDİR?

Şirin Payzın gazeteciliğe 1993 yılında Ufuk Güldemir yönetimindeki Show TV Ana Haber bülteni kadrosunda, muhabir olarak başladı.

1994 yılında Ali Kırca ile ATV Haber kadrosuna transfer oldu. ATV'de önce Cumhurbaşkanlığı muhabirliği daha sonra dış haberler muhabirliği yaptı.

Başta Irak olmak üzere Suriye, İran, Filistin ve İsrail gibi sıcak bölgelerde muhabirlik yaptı.

ATV ve Sabah gazetesi adına gittiği yurt dışındaki pek çok haber sırasında devlet başkanlarıyla özel röportajlar gerçekleştirdi.

1997’de Libya Lideri Muammer Kaddafi ile yaptığı özel röportajla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti "Yılın Röportajı" ödülünü kazandı.

1998-2000 yılları arasında Belgrad’da yaşadı. NATO'nun Sırbistan operasyonunu, Kosova savaşını ve diplomatik müzakereleri yerinde izledi.

2000 yılında kıdemli diplomasi muhabiri olarak CNN Türk'e geçti ve Balkanların yanı sıra Pakistan’daki askeri darbe, AB zirveleri, İsrail’de ikinci intifada, İran’da seçimler, Bağdat’ta yaşanan krizler ve Filistin’deki çatışmalar başta olmak üzere Ürdün, Suriye, Lübnan ve Afganistan’da sıcak haberleri yerinde izledi. Lübnan’daki Filistinli mültecilerle ilgili çalışmalar yürüttü.

Irak Dışişleri Bakanı Tarık Aziz yönetimden devrilmeden önce dünya basınına son röportajını Şirin Payzın’a verdi.

2005-2007 arasında CNN Türk Ana Haber bültenin sundu.

Davos Ekonomik Forumu ve AB zirvelerini CNN Türk adına takip etti.

2008-2018 yılları arasında ise farklı görüşlerin bir araya geldiği “Ne oluyor?" tartışma programını hazırladı ve sundu. Programda iç ve dış politika gündemindeki konuları ayrıntılarıyla tartıştırdı.

Ayrıca teke tek röportajlar ve özel yayınlarla sıcak gündemi takip etti.

Programda bakanlar, muhalefet liderleri ve milletvekillerini konuk etmenin yanı sıra aralarında ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği liderleri, Mesut Barzani, Celal Talabani gibi isimlerinde olduğu pek çok siyasetçi ile özel röportajlar yaptı.

Namus cinayetlerini anlattığı “Hepsi Birer Güldünya” belgeseliyle “2004 Metin Göktepe Yılın Görüntülü Haber Ödülü”nü ve aynı yıl Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yılın Televizyon Röportajı ödülünü aldı.

Fransız haber kanalı TV 5'te yayınlanan "Kiosque" adlı haber programa yorumcu olarak da katılan Payzın 1991-1993 yılları arasında Birleşmiş Milletler Türkiye Daimi Temsilciliği basın bürosunda çalıştı.

Yüksek öğrenimini Fransa, Ankara ve New York'ta tamamlayan Payzın Fransızca ve İngilizce konuşuyor.

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