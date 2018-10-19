CNN: Türk istihbaratı Cemal Kaşıkçı'dan haber alınamamasından birkaç saat sonra öldürüldüğünden şüphelendi

Türk yetkililerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından sonra birkaç saat içinde öldürülmesinden endişelenerek harekete geçtiği bildirildi. ABD merkezli CNN televizyonu, Türk yetkililerin ifadelerine ve bir polis raporuna dayanarak, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından geçen birkaç saatte neler olduğunu haberleştirdi. Habere göre, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi gazeteci Başkonsolusluğa girdikten 3,5 saat sonra ve saat 17.00'den hemen önce yetkililere haber verdi. O sırada halen başkonsolosluğun dışında bekliyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Cengiz'den telefon almasının ardından Türk istihbarat yetkilileri de dahil olmak üzere hükümet yetkililerini aradı. Yasin Aktay saat 18.00'den hemen önce Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci ile telefonda görüştü. Suudi Büyükelçi Kaşıkçı hakkında hiçbir şey duymadığını söyledi. Aktay, El-Hireyci'nin şaşırmış göründüğünü ifade etti. AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay: Cemal Kaşıkçı'nın korktuğu fazlasıyla başına gelmiş oldu 'Kaynaklar MİT'in konsolosluk içerisinden işitsel-görsel kaydı izledi**ğini anlattı'**

CNN'e konuşan kaynaklar, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), başkonsolosluğun içinden bir işitsel-görsel kaydı gözden geçirmeye karar verdiklerini anlattılar. Türkiye böyle bir kaydın varlığını kamuoyu önünde doğrulamış değil. CNN'ni haberine göre kayıt, o öğleden sonra Başkonsolosluğun içinde olanları gözler önüne serdi: Saldırı ve Kaşıkçı'nın ölümüyle sonuçlanan boğuşma. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Türkiye kimseye ses kaydı vermedi

Cemal Kaşıkçı'nın 'öldürüldüğünün kanıtı' denen ses kaydı Apple Watch'tan mı çıktı? Kayıt incelendikten sonra havalimanındaki polislere Suudi jetini aramaları için emir verildi. Kiralık Gulfstream IV jeti, 2 Ekim'de daha erken saatlerde Riyad'dan ülkeye gelen iki jetten biriydi. Operasyonda yer aldığı iddia edilen kişileri taşıyorlardı. Diğer jet ise çoktan havalanmıştı. CNN'in gördüğü bir polis raporuna göre, biri diplomatik pasaport taşıyan 7 Suudi yolcu havalimanında bekliyordu. Cemal Kaşıkçı olayı: Suudi 'suikast timi' iddiasında adı geçenler kim? Valizleri çoktan x-ray cihazından geçmişti ve x-ray sırasında incelemeyi yapan yetkili, istihbarat yetkililerine valizde insan parçaları olsa bunların farkına varılacağını söyledi.