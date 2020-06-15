CNN Türk muhabiri canlı yayında depreme yakalandı

Bingöl'de dünkü 5.7'lik depremin ardından bugün de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bingöl dışında Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Tunceli ve Muş'ta da hissedildi. Sarsıntıyla vatandaşlar büyük panik yaşarken, can ve mal kaybı olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI



Bölgede olan ve dünkü depremin izlerini aktaran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, canlı yayında depreme yakalandı. Yaşanan panik anları saniye saniye kameraya yansıdı.

