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CNN Türk muhabiri canlı yayında depreme yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 11:48 | Son Güncelleme

Bingöl'de dünkü 5.7'lik depremin ardından bu sabah da saat 09:51'de bir deprem meydana geldi. CNN Türk muhabiri Fulaya Öztürk, depreme canlı yayında yakalandı.

Bingöl'de dünkü 5.7'lik depremin ardından bugün de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bingöl dışında Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Tunceli ve Muş'ta da hissedildi. Sarsıntıyla vatandaşlar büyük panik yaşarken, can ve mal kaybı olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI

Bölgede olan ve dünkü depremin izlerini aktaran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, canlı yayında depreme yakalandı. Yaşanan panik anları saniye saniye kameraya yansıdı.

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