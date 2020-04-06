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  4. CNN Türk muhabiri Ceylan Sever'den koronavirüse yakalanan kuzeni için yardım çağrısı: Her şeyi yapmaya hazırız, lütfen

CNN Türk muhabiri Ceylan Sever'den koronavirüse yakalanan kuzeni için yardım çağrısı: Her şeyi yapmaya hazırız, lütfen

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 01:45 | Son Güncelleme

CNN Türk muhabiri Ceylan Sever sosyal medya hesabından kuzeninin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sever, kuzeninin durumunun ağırlaştığını ve tedavi için virüsü yenen bir kişiye ihtiyaç olduğunu belirterek sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

CNN Türk muhabiri Ceylan Sever'den koronavirüse yakalanan kuzeni için yardım çağrısı: Her şeyi yapmaya hazırız, lütfen

CNN Türk muhabiri Ceylan Sever'in sosyal medya hesabından yaptığı çağrı şu şekilde:

"Kuzenime covid-19 teşhisi kondu. 27 yaşında 1.90 boyunda neredeyse 100 kilo dağ gibi adam.Hiçbir kronik rahatsızlığı yok.Ama nedense çok ağır geçiriyor. İlk günler ateşi düşmedi, ilaçları hep kustu.En son öksürürken kan gelmeye başladı. Yoğun bakıma aldılar. 2. gün entube ettiler.

Hala yoğun bakımda, vücudu bir türlü tedaviye cevap vermiyor. Doktorlar, “İyileşmiş ve üzerinden 15 gün geçen eski bir covid-19 hastası gerekiyor” dediler. Kanından aldıkları antikorla kök hücre nakli yapacaklarmış. Lütfen bu kriterlere uyan biri varsa yardımcı olsun, lütfen.

İstanbul’dayız, tedavisi burada yapılıyor. Ancak eğer yardımcı olabilecek biri varsa ve şehir dışı onun için sorun olmayacaksa tüm imkanlarımızı seferber ederiz. Getir götürür ne gerekirse yaparız. Bakın daha çok genç,önünde bir sürü zaman var,hayalleri var. Her şeyi yapmaya hazırız."


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