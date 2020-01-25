CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk deprem bölgesinde gözyaşlarını tutamadı

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kurtarma çalışmalarını canlı yayında aktardı. Kurtarma çalışmaları sırasında CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk, kurtarma çalışmalarını izlediği sırada gözyaşlarını tutamadı.

AFAD ekipleri, çevredeki herkese sessiz olma çağrısında bulundu. "Adım dahi atmayın, sismik dinleme yapılacak" diyen ekipler az önce yapılan dinleme çalışmalarında bir sonuca ulaşılamadı, çalışmalar ise enkazın farklı kısımlarında devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son yaptığı açıklamada depremin olduğu ilk andan itibaren 39 kişinin göçük altından çıkarıldığını duyurmuştu. Şimdi tüm ekipler 40'ıncı mucizeyi bekliyor...

