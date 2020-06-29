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  4. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk eşek esprilerine sert çıktı

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk eşek esprilerine sert çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 15:31 | Son Güncelleme

Bingöl'de yaşanan deprem sonrası bölgeye giden CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, canlı yayında son durumu anlatırken ekranda beliren eşeğin üreme organı üzerinden mizah yapanlara tepki gösterdi.

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk eşek esprilerine sert çıktı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “iki yüzlüsünüz” diyerek çıkışan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

''Hacı amcam bir eşeğe verilen değeri sana vermediler affet... Bingöl'deki acıları bir kelam köşesinde yazmayanlar eşek üzerinden mizah yapıyor... Oradaki şehidimiz zaten umurlarında değil... Sorsak halkçı devrimci hepsi... Ama hiçbir acının içinde yoklar...İki yüzlüsünüz! keşke Bingöl'deki acıları da paylaşsaydınız ben yine kalktım Anadolu'nun en ücra köyüne gittim. Siz yoktunuz, klavye devrimcileri siz yoktunuz!''

İşte o paylaşım:

fulya

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