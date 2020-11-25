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CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ten kötü haber: Koronavirüse yakalandı

25.11.2020 11:25 | Son Güncelleme:
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CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ten kötü haber: Koronavirüse yakalandı

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Aldığı önlemler sayesinde süreci hafif geçirdiğini dile getiren Öztürk, "Kan tahlillerim ilk etapta kötü gelmiş olsa da düzeldi" dedi.

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk koronavirüse yakalandı. Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaşım yapan Öztürk, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmeden önce yaptırdığı testin negatif çıktığını ancak Dağlık Karabağ zaferi sonrası kalabalık içerisine girmek zorunda kaldığı için koronavirüse yakalandığını ifade etti.

"HABERİ ALIR ALMAZ HASTANEDE TEDAVİM BAŞLADI"

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan hemen sonra hastanede tedavi sürecinin başladığını belirten Fulya Öztürk, "Açık söyleyeyim, özel hastanelerde bile yer bulmakta zorlandım. En sonunda Acıbadem Taksim Hastanesi'nden cevap geldi. Ve oraya taşındım" dedi.

"KAN TAHLİLLERİM DÜZELDİ"

Tedavi sürecine odaklanmak istediği için kimseye haber vermediğini dile getiren Öztürk, "Aldığı önlemler sayesinde süreci hafif geçiriyorum. Kan tahlillerim ilk etapta kötü gelmiş olsa da düzeldi. Bugün 7. günüm hastaneden taburcu oluyorum. Semptomlarsa, kemik ağrısı, özellikle bacak ağrısı, hafif nefes darlığı yaşadım. Şimdi iyiyim" ifadelerini kullandı.

"İLAÇLAR YÜZÜMDE KIZARIKLIĞA NEDEN OLDU"

Fulya Öztürk, aldığı ilaçların yüzünde kızarıklığa neden olduğunu belirterek, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sessiz, sakin geçirdiğim süreçte, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'dan aldığım telefonlar bana güç verdi. Aldığım manevi destek çok değerliydi. Bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Rabbim tüm hastalara şifa versin"

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