CNN Türk sunucusu Duygu Kaya koronavirüse yakalandı

CNN Türk'ün tanınmış sunucusu Duygu Kaya koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan kaya, "Covid'le tanışmış olduk.. Karantina bitene kadar Güne Merhaba diyemiycem. Çok enteresan bir seyri var. Birden artıyor semptomlar. Kendinize dikkat edin. Maskenizi takın." dedi.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Duygu Kaya, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

Herkese tek tek teşekkür ederim. Şu an hatrı sayılır bir baş ağrısı ve fazlaca öksürük ve tabi iştahsızlık var. Hastanedeyim tedaviye başlandı. Çok kalmayacağım biliyorum:)Yakalanan herkese şifa diliyorum.

