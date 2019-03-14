CNN Türk'te Ekrem İmamoğlu'nun konuşması yarıda kesildi! Buket Aydın'dan açıklama geldi

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, dün akşam gazeteci Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına konuk oldu.

Ancak İmamoğlu'nun konuştuğu sırada kameralar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayınlanan konuşmasına çevrildi.

40 DAKİKA YAYIN KESİLMEDİ

Erdoğan'ın konuşması CNN Türk'te yaklaşık 40 dakika canlı gösterildi.

TWITTER'DA TT OLDU!

Söz konusu duruma sosyal medyada çok sayıda kişi tepki gösterdi ve kısa süre içinde Twitter'da TT oldu.

BUKET AYDIN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Tepkiler üzerine gazeteci Buket Aydın konuya dair bir açıklama yaptı. Aydın, şunları söyledi:

"Herkese iyi akşamlar. Yayınımız bant yayındır. Canlı değildir. O yüzden yazdığınız ve eleştirdiğiniz gibi anons yapıp ara veriyoruz demem mümkün değil:) birazdan kaldığı yerden devam edecektir."

İmamoğlu'na söz konusu programda "Neden sosyal medyada ‘İmamoğlu'na medyada ambargosu' etiketleri kullandınız?" sorusu da yöneltildi.

İmamoğlu, buna şu yanıtı verdi:

"Ne CHP, ne de ben böyle bir şey yapmadım. Kamuoyunun böyle bir inancı varsa, siz kendinize sordunuz mu? Bu kanalda bir şeyler ters mi gidiyor? Ya da yayın politikanızda bir eksiklik var mı? Çünkü biliyorsunuz eşitlik duygusu önemli. Kamuoyu bunu ölçüyor. Muhtemelen böyle bir kaygı hissetmiş olabilirler ama bu bizim ne şahsıma ne de kurumsal olarak partimize yönlendirecek bir suçlama asla olamaz. Biz zaten böyle bir süreci ne destekler ne de yanında yer alırız. Ama kamuoyu böyle bir intiba edinmişse bence sizin de bu soruyu kendinize sormanız lazım."



