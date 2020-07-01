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CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 23:24 | Son Güncelleme

26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner ve Halk TV Eski Genel Müdürü Şaban Sevinç arasında canlı yayında tehdide varan sözler sarf edildi. Sevinç'in "Ankara'ya döndüğünde ben ona haddini bildiririm" sözlerine Metiner, "Görüşürüz o zaman, ısıran dişini göstermez" yanıtını verdi.

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'a sosyal medyada yapılan çirkin saldırıyı konuşurken Gazeteci Şaban Sevinç'in "Sen buradan Esra Hanım üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yalakalık yapacaksın diye bildiklerimiz söylemeyelim mi?" sözleri programa damga vurdu. Metiner'in "Sen ne anlarsın yalakalıktan, yalakalık senin gibilere mahsustur" şeklinde yanıt vermesi tartışmayı alevlendirdi.

"BENİM KİMSEYE SELAM GÖNDERME İHTİYACIM YOK"

Sevinç, "Sen buradan AK Parti'nin üst bakanlarına selam göndereceksin diye ben bildiklerimi söylemeyecek miyim? sen beni susturacak mısın?" ifadelerini kullandı. Metiner, Sevinç'in sözlerine "Benim kimseye selam gönderme ihtiyacım yok" yanıtını verdi.

"AĞZINDAN LAĞIM AKIYOR"

Gazeteci Sevinç, Metiner'e "Ağzından lağım akıyor, ben ona haddini bildiririm Ankara'ya döndüğünde. Onu da söyleyeyim. Skype'tan efelenmeye benzemez o işler" dedi.

Metiner, Sevinç'e "Görüşürüz o zaman, ısıran dişini göstermez" cevabını verdi.

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