HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. CNN Türk muhabiri, canlı yayında sinirlenip elindeki kağıtları yere fırlattı!

CNN Türk muhabiri, canlı yayında sinirlenip elindeki kağıtları yere fırlattı!

03.11.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerinin CNN Türk'teki sunumu sırasında yanlış bağlantı krizi yaşandı. Canlı yayında muhabir Serhat Dal'ın kağıtları fırlattığı anlar televizyonlara yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Sunucunun CNN TÜRK Ankara muhabiri Serhat Dal’a bağlanıp Bilim Kurulu Toplantısı gündemi yerine enflasyon rakamlarına dair soru sorunca muhabir Serhat Dal'ın canlı yayına yansıyan hareketleri gündem oldu.

Söz Serhat Dal'a geldiğinde “Sanırım bir yanlışlık oldu. Biz Bilim Kurulu Toplantısı’nın gündemini aktarmak için kamera karşısındayız” dedi.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Serhat Dal, sonrasında ise sinirlerine hakim olamayarak elindeki kağıtları yere fırlattı. O anlar an be an ekranlara yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cilt bakımında bu hatalara dikkat! Bu ürünleri birlikte kullanmayın...Cilt bakımında bu hatalara dikkat! Bu ürünleri birlikte kullanmayın...
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Dört mevsime veda: Yaz uzuyor, kış azalıyorDört mevsime veda: Yaz uzuyor, kış azalıyor
Anahtar Kelimeler:
CNN Türk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Akşener'den HDP çıkışı: PKK'nın yanında konumlandırıyorum

Akşener'den HDP çıkışı: PKK'nın yanında konumlandırıyorum

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Alem yaptıkları yer şaşkına çevirdi

Alem yaptıkları yer şaşkına çevirdi

Eşine sarkıntılık yapan arkadaşını döverek öldürdü

Eşine sarkıntılık yapan arkadaşını döverek öldürdü

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek erkek duş jeli tavsiyeleri

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.