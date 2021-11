CNN Türk muhabiri, canlı yayında sinirlenip elindeki kağıtları yere fırlattı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Sunucunun CNN TÜRK Ankara muhabiri Serhat Dal’a bağlanıp Bilim Kurulu Toplantısı gündemi yerine enflasyon rakamlarına dair soru sorunca muhabir Serhat Dal'ın canlı yayına yansıyan hareketleri gündem oldu.

Söz Serhat Dal'a geldiğinde “Sanırım bir yanlışlık oldu. Biz Bilim Kurulu Toplantısı’nın gündemini aktarmak için kamera karşısındayız” dedi.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Serhat Dal, sonrasında ise sinirlerine hakim olamayarak elindeki kağıtları yere fırlattı. O anlar an be an ekranlara yansıdı.