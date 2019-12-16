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CNN Türk'e bir ödül daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 11:02 | Son Güncelleme

ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) düzenlediği Yılın Gazetecileri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde, CNN Türk'ten Güven İslamoğlu, Nuri Dağtekin Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) düzenlediği Yılın Gazetecileri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde, CNN Türk'ten Güven İslamoğlu, Nuri Dağtekin Özel Ödülü'nün sahibi oldu.
AGC'nin her yıl düzenlediği Yılın Gazetecileri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması 2018 Yılı Ödül Töreni gerçekleştirildi. Tören, Vali Münir Karaloğlu, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Başsavcı Halil İnal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda gazetecinin katılımıyla, kent merkezindeki bir otelde yapıldı.
Törende konuşan Vali Karaloğlu, gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu söyledi. Gazetecilerin büyük fedakarlık gösterdiğini aktaran Karaloğlu, “Gazeteciler de bizim gibi kamu hizmeti sunuyor. Her konuda başarılı bir yılı geride bırakıyoruz. Bu başarıda burada yaşayan herkesin emeği var. Ancak gazetecilerin daha çok emeği olduğunu unutmamak lazım. Yerel basına verilecek destek çok kıymetlidir" dedi.
MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan ise yerel medya ve gazetelerin ekonomik olarak desteklenmesi için TBMM'ye bir teklif hazırlığı içerisinde olduğunu, yerel medya ve gazetelerin KOBİ kapsamına alınarak, ekonomik olarak desteklenmesi için ocak ayında bir teklif vereceğini söyledi. İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı da Başkan'ın teklif önerisine Meclis'te destekte bulunacağı sözünü verdi.
CNN TÜRK'E ÖDÜL
24 gazetecinin ödül aldığı törende Türkiye'nin çevre ve doğa sorunlarını CNN Türk ekranından 'Yeşil Doğa' programıyla aktaran Güven İslamoğlu'na, Nuri Dağtekin Özel Ödülü verildi. Ödülü program çekimleri nedeniyle törene katılamayan İslamoğlu adına Demirören Haber Ajansı Haber Müdürü Sibel Bitecik, AGC'nin kurucuları Cevat Alp ve Ahmet Dökdök'ten aldı.

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