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CNN’den Acosta İçin Beyaz Saray’a Dava

13.11.2018 19:20 | Son Güncelleme

CNN televizyonu, muhabiri Jim Acosta’nın Beyaz Saray’a giriş izninin yeniden sağlanması için Trump yönetimine dava açtı. CNN’den yapılan açıklamada, Acosta’nın giriş izninin iptal edilmesinin CNN ve Acosta’nın anayasada yer alan basın özgürlüğü hakkını ihlal ettiği kaydedildi

CNN’den Acosta İçin Beyaz Saray’a Dava

CNN televizyonu, muhabiri Jim Acosta’nın Beyaz Saray’a giriş izninin yeniden sağlanması için Trump yönetimine dava açtı.

CNN, davayı Washington’daki mahkemede açtı.

CNN’den yapılan açıklamada, Acosta’nın giriş izninin iptal edilmesinin CNN ve Acosta’nın anayasada yer alan basın özgürlüğü hakkını ihlal ettiği kaydedildi. Açıklamada mahkemeden Acosta’ya giriş kartının yeniden verilmesi istendiği vurgulandı.

Acosta CNN’in en tecrübeli muhabirlerinden ve aynı zamanda Trump’la diğer Beyaz Saray yetkililerine zor sorularıyla biliniyor.

Trump yönetimi geçen hafta Acosta’nın Beyaz Saray’a giriş kartını iptal etmişti. Bu gelişme, Acosta’nın Trump’a Amerika’ya gelmekte olan Orta Amerikalı mültecilerle ilgili sorusu üzerine Trump’la arasında yaşadığı gerilimin ardından meydana gelmişti.

Beyaz Saray yetkilileri Acosta’nın ellerini kendisinden mikrofonu almaya çalışan Beyaz Saray çalışanı üzerine koyduğunu iddia etmişti. Video görüntüleri ise Acosta’nın iddia edildiği şekilde saldırgan olmadığını gösteriyor.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği de CNN’in girişimini güçlü şekilde desteklediğini kaydetti.

2015’te siyaset sahnesine çıktığından beri Trump, muhabirleri ve televizyon kanallarını kendisine karşı adil olmadıkları gerekçesiyle sözlü hedef alıyor. Trump bazı yayın organlarını ‘halkın düşmanı’, hoşuna gitmeyen bazı haberleri de ‘sahte haber’ olarak niteliyor.

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