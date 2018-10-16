CNN'e konuşan Türk yetkili: Kaşıkçı'yı parçalara ayırdılar

CNN, iddiasını bir Türk yetkiliye dayandırdı.CNN International'a konuşan ancak ismi açıklanmayan bir Türk yetkili, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülüp parçalara ayrıldığını söyledi. Yetkilinin açıklamasının, Türk polisinin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda yaptığı dokuz saatlik incelemeler sonrasında geldiğini belirten CNN, söz konusu kaynağın işlemin ne yöntemle gerçekleştirildiği konusunda ayrıntı vermediğini kaydetti. Haberde, Türk olay yeri inceleme ekiplerinin binaya girişi öncesinde temizlik görevlilerinin Konsolosluk binasına girdiğinin görüldüğüne de dikkat çekildi. Suudi gazeteci Kaşıkçı, son olarak 2 Ekim'de başkonsolosluk binasına girerken görülmüştü. Daha önce New York Times, bir üst düzey Türk güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta Suudi ajanlardan oluşan bir ekip tarafından öldürüldüğünü ve cesedinin de bu kişilerin beraberinde getirdiği kemik testeresiyle parçalandığını öne sürmüştü. Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili bu iddiaları reddeden Suudi Arabistan, 59 yaşındaki gazetecinin aynı gün konsolosluktan çıktığını savunmuştu.

"Kesin kanıt" bilgisi Türk yetkililer, başkonsoloslukta Salı günü sabaha karşı tamamlanan dokuz saatlik incelemelerde bulunmuştu. Associated Press haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, söz konusu incelemeler sırasında, Kaşıkçı'nın bu binada öldürüldüğüne dair "kesin kanıt" bulunduğunu söyledi. CNN International, Pazartesi günkü haberinde, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın İstanbul'daki başkonsoloslukta öldüğünü kabul etmeye hazırlandığını iddia etmişti. CNN'e konuşan iki kaynak, hazırlanma aşamasında olan bir raporda Kaşıkçı'nın "ters giden bir sorgu" sırasında öldüğünün kabul edildiğini öne sürmüştü. Kaynaklar, asıl amacın, Kaşıkçı'nın Türkiye'den kaçırılması olduğunu ancak işlerin planladığı gibi gitmediğini belirtmişti. Kaynaklardan biri, Suudilerin hazırladığı raporda, Kaşıkçı için planlanan operasyonun "izinsiz ve şeffaf olmayan" bir şekilde yürütüldüğünü ve sorumluların cezalandırılacağı sonucuna varılacağını söylemişti. Veliaht Prens'ten Trump'a güvence 2017 yılından beri ABD'de yaşayan ve Washington Post gazetesi için kaleme aldığı köşe yazılarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın politikalarına yönelik eleştirileriyle tanınan Kaşıkçı konusunda Washington-Riyad hattında da yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, bu olayla ilgili görüşmeler gerçekleştirmesi için gönderdiği Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Riyad'da Suudi yetkililerle temaslarda bulunduğu günün akşamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda konuştu.

Görüşmenin ardından "veliaht Prens'in Türk Başkonsolosluğunda neler yaşandığına dair bilgisi olduğunu tamamen reddettiğini" aktaran Trump, "Bana hâlihazırda bu konuya ilişkin tam ve eksiksiz bir soruşturma başlattığını ve bunu hızla genişleteceğini söyledi. Yanıtlar kısa süre içinde gelecek" diye tweet attı. "Bilgi sahibiyseler kötü" ABD Başkanı daha sonra ise Fox Business Network'e yaptığı açıklamada, ne olduğunu öğrenmenin öncelik taşıdığını belirterek, "Kral ya da Veliaht Prens'in bilip bilmediğine bağlı. Ama eğer bilgi sahibiyseler bu kötü olur" dedi. Trump, Pazartesi günü Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefonda görüşmüş ve Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili "hiçbir bilgi sahibi olmadığını" söyleyen Kral'ın aksi yöndeki iddiaları "çok güçlü bir şekilde reddettiğini" aktarmıştı. Trump, Kral ile yaptığı görüşmenin ardından olayın adi bir suç olabileceği izlenimine kapıldığını belirterek "Bana haydut katillerin işi olabilir gibi geldi" demişti. Suudi Başkonsolos Türkiye'den ayrıldı