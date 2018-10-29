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CNN’in Atlanta’daki Merkezine Şüpheli Paket

29.10.2018 20:21 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta Demokrat Parti’ye mensup önemli siyasetçileri ve CNN televizyonunun New York’taki bürosunu hedef alan patlayıcı düzenekli paketlerin ardından bu kez CNN’in Atlanta’daki merkezine şüpheli paket gönderildi. Paket televizyonun merkezinden uzakta bulunan posta merkezinde tespit edildi

CNN’in Atlanta’daki Merkezine Şüpheli Paket

Geçtiğimiz hafta Demokrat Parti’ye mensup önemli siyasetçileri ve CNN televizyonunun New York’taki bürosunu hedef alan patlayıcı düzenekli paketlerin ardından bu kez CNN’in Atlanta’daki merkezine şüpheli paket gönderildi. Paket televizyonun merkezinden uzakta bulunan posta merkezinde tespit edildi.

CNN Başkanı Jeff Zucker şüpheli paketten kaynaklanan bir tehlike olmadığını söyledi. Zucker’a göre, geçtiğimiz hafta CNN’in New York bürosunun bombalı paketlerle hedef alındığından bu yana kanalın adresine gelen postalar merkez binadan uzakta bir yerde kontroldan geçiyor.

Geçtiğiğimzi hafta eski başkan Barack Obama, başkan yardımcısı Joe Biden’ın da aralarında olduğu Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerine şüpheli paketler gönderilmişti. Eski striptizci ve yarı zamanlı pizza dağıtım görevlisi olarak çalışan ve 2016 yılında Trump’ın mitinglerine katılan Cesar Sayoc adlı zanlı öğleden sonra hakim karşısına çıkacak.

Cesar Sayoc, aralarında patlayıcıların eyaletler arası taşınması, eski başkana yönelik tehdit, federal yetkililere saldırının da bulunduğu beş farklı suçla yargılanıyor.

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