HABER

"CNN'in haberi, klasik propaganda"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 19:41 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova: - "(Rusya yönetimi içinde ABD casusu bulunduğu iddiası) CNN'in haberi, klasik propagandadır"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Amerikan yayın kuruluşu CNN'in, Rusya yönetimi içinde ABD casusunun bulunduğu iddiasına ilişkin olarak, "CNN'in haberi, klasik propagandadır." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rusya yönetimi içine Oleg Smolenkov isimli casusu yerleştirdiği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Smolenkov'un iki sene önce ailesiyle birlikte yabancı bir ülkede kaybolduğunu iddia eden Zaharova, "Kaybolan Smolenkov'un ABD'de bulunması konusunda bilgi verilmesi için Interpol'e başvuruda bulunduk." diye konuştu.

Zaharova, ABD'de başkanlık seçim kampanyasının başladığını hatırlatarak, "CNN'in haberi, klasik propagandadır. CNN, bugün ABD’nin iç siyaset alanındaki mücadele aracı haline geldi." ifadelerini kullandı.

- ABD, 2017'de Rus hükümetindeki casusunu geri çekmiş

Amerikan yayın kuruluşu CNN, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin, bazı istihbarat bilgilerini "kötü yönettiği" gerekçesiyle 2017'de Rus yönetiminde görevli bir casusu geri çektiğini ileri sürmüştü.

Söz konusu karar, ABD Başkanı Trump'ın, mayıs 2017'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı toplantıda, Suriye'deki DEAŞ hakkında İsrail'den aldığı istihbaratı paylaşmasının ardından, alınmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, CNN'in haberine tepki göstererek, "Bu haber sadece yanlış olmakla kalmıyor aynı zamanda birilerinin hayatını da tehlikeye atıyor." ifadesini kullanmıştı.

CIA Halkla İlişkiler Direktörü Brittany Barmell de "CNN'in, CIA'nın ölüm-kalım kararları aldığına dair üslubu yanlış." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Böyle bir çalışan vardı ve kovulmuştu ama casus olup olmadığını bilmiyoruz." demişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Smolenkov isimli şahsı görmediğini ve iş hayatındaki gelişmelerini ve hareketlerini takip etmediğini söylemişti.

Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok
Değişen avlanma derinliği yasağı tartışmasıDeğişen avlanma derinliği yasağı tartışması
Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralıTeröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD casus CNN Rusya

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Son dakika: Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

Panik anları! Alev alev yandı

Panik anları! Alev alev yandı

Son dakika: Yargıtay'dan Cumhuriyet kararı

Yargıtay'dan Cumhuriyet kararı

Annesi ve kız kardeşini rehin aldı! Korku dolu anlar

Annesi ve kız kardeşini rehin aldı! Korku dolu anlar

'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu

'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.