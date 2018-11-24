HABER

CNR 4. Mersin Kitap Fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 13:56 | Son Güncelleme

Mersin Valisi Su: - "Son yıllarda da ülkemizde okuma alanında çok ciddi gelişmeler olduğunu görüyoruz. Bu fuarlar aynı zamanda kitap okuma alışkanlığının gelişmesi için de bir fırsat sunmaktadır"

MERSİN (AA) - Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle CNR Holding tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen "CNR 4. Mersin Kitap Fuarı" açıldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, kitap okumanın önemine vurguladı.

Öğretmenler Günü'nde kitap fuarının açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Su, şöyle konuştu:

"Bugün medeniyetlerin sonraki nesillere intikali, yazıyla, kitapla mümkün olabilmiştir. O yüzden yaptığınız, ortaya koyduğunuz gelişmelerin öncelikle kaydı gerekiyor. Onların yeni nesillerle buluşması için işte kayıt kitaplar. Kitaplarla bunu kaydediyoruz, yeni nesillere aktarıyoruz. Bu bakımdan kitap, bizim en yakın en iyi dostumuz. Tüm gençlerimizi kitap okumaya teşvik ediyoruz. Son yıllarda da ülkemizde okuma alanında çok ciddi gelişmeler olduğunu görüyoruz. Bu fuarlar aynı zamanda kitap okuma alışkanlığının gelişmesi için de bir fırsat sunmaktadır."

CNR Holding Mersin Bölge Müdürü Mustafa Başar da bu tarz fuarların sadece kitap alışverişi yapılan yerler olmadığını, on binlerce okurun ve yazarın bir araya geldiği organizasyonlar olduğunu söyledi.

Kitap fuarının kendileri için bir anlamda sosyal sorumluluk projesi halini aldığını belirten Başar, "Çünkü kitap, kitap okumak ve okunmasına vesile olmak bizim için çok değerli. Düzenlediğimiz kitap fuarı organizasyonlarıyla Türk halkının kitap okuma alışkanlığını daha yukarı çekme çabasındayız." diye konuştu.

Başar, 12 bin 500 metrekare alanda düzenlenen fuarın 2 Aralık'a kadar açık kalacağını, ziyaretçi sayısının bu yıl 150 bini geçmesini beklediklerini kaydetti.

Samsung'un katlanabilir telefonu ile ilgili müthiş detay!Samsung'un katlanabilir telefonu ile ilgili müthiş detay!
Muğla'da gergin yıkım; İstiklal Marşı'nı okuyarak engel olmak istedilerMuğla'da gergin yıkım; İstiklal Marşı'nı okuyarak engel olmak istediler
'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CNR 4. Mersin Kitap Fuarı CNR Holding Mersin

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan'ın babası Erdoğan'a seslendi: Ahiretime zarar vermek istemiyorum!

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan'ın babası Erdoğan'a seslendi: Ahiretime zarar vermek istemiyorum!

Sedat Peker'den olay yaratacak iddia! +18 dedi, paylaştı

Sedat Peker'den olay yaratacak iddia! +18 dedi, paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde tarihi bir rekor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde tarihi bir rekor...

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

27 Kasım'da İstanbul için korkunç plan! Yakalandılar

27 Kasım'da İstanbul için korkunç plan! Yakalandılar

Akdeniz'i işgal ediyorlar! 63 türün listesi açıklandı

Akdeniz'i işgal ediyorlar! 63 türün listesi açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.