MERSİN (AA) - Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle CNR Holding tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen "CNR 4. Mersin Kitap Fuarı" açıldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, kitap okumanın önemine vurguladı.

Öğretmenler Günü'nde kitap fuarının açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Su, şöyle konuştu:

"Bugün medeniyetlerin sonraki nesillere intikali, yazıyla, kitapla mümkün olabilmiştir. O yüzden yaptığınız, ortaya koyduğunuz gelişmelerin öncelikle kaydı gerekiyor. Onların yeni nesillerle buluşması için işte kayıt kitaplar. Kitaplarla bunu kaydediyoruz, yeni nesillere aktarıyoruz. Bu bakımdan kitap, bizim en yakın en iyi dostumuz. Tüm gençlerimizi kitap okumaya teşvik ediyoruz. Son yıllarda da ülkemizde okuma alanında çok ciddi gelişmeler olduğunu görüyoruz. Bu fuarlar aynı zamanda kitap okuma alışkanlığının gelişmesi için de bir fırsat sunmaktadır."

CNR Holding Mersin Bölge Müdürü Mustafa Başar da bu tarz fuarların sadece kitap alışverişi yapılan yerler olmadığını, on binlerce okurun ve yazarın bir araya geldiği organizasyonlar olduğunu söyledi.