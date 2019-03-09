"CNR 6. Uluslararası Kitap Fuarı" açıldı

İSTANBUL (AA) - Pozitif Fuarcılık tarafından düzenlenen CNR 6. Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını açtı.

CNR EXPO Yeşilköy'deki fuarın açılışı, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan CNR Holding CEO'su Ali Bulut, çocukların ve gençlerin kitap sevgisi ve okuma alışkanlığının artmasında kitap fuarlarının önemli bir misyonu olduğunu belirterek, "Fuarın bu yılki ana temasını 'Kitap ve Mutluluk - Kutadgu Bilig' olarak belirledik. Onur konuğumuz usta yazar Selim İleri ile birlikte 500'ün üzerinde seçkin yazar fuar kapsamında okurlarla birlikte olacak." dedi.

- "E-spor turnuvaları düzenlenecek"

E-sporun tüm dünyada hızla büyüyen bir sektör olduğuna da değinen Bulut, "E-spor alanımızda gençlerimizin birbirinden heyecanlı rekabetine de tanık olacaksınız. Fuarda, online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalı olan e-spor meraklıları için, en iddialı yarışmacıların katılacağı turnuvalar düzenlenecek." diye konuştu.

Bulut, fuarların sadece kitap alışverişi yapılan yerler olmadığını vurgulayarak, özellikle uluslararası fuar turizminde İstanbul'un ve yöneticilerinin önemli adımlar atması gerektiğini dile getirdi.