HABER

"CNR 6. Uluslararası Kitap Fuarı" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 17:00 | Son Güncelleme

CNR EXPO Yeşilköy'deki fuarın açılışı, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi - Selim İleri'nin "onur konuğu" olduğu fuar, Türkiye'den 200'ün üzerinde yayınevini ağırlayacak - Okumanın önemine ve kitapların insan hayatı üzerindeki etkisine değinen 700'den fazla etkinliğin gerçekleştirileceği fuar, 17 Mart'ta sona erecek

İSTANBUL (AA) - Pozitif Fuarcılık tarafından düzenlenen CNR 6. Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını açtı.

CNR EXPO Yeşilköy'deki fuarın açılışı, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan CNR Holding CEO'su Ali Bulut, çocukların ve gençlerin kitap sevgisi ve okuma alışkanlığının artmasında kitap fuarlarının önemli bir misyonu olduğunu belirterek, "Fuarın bu yılki ana temasını 'Kitap ve Mutluluk - Kutadgu Bilig' olarak belirledik. Onur konuğumuz usta yazar Selim İleri ile birlikte 500'ün üzerinde seçkin yazar fuar kapsamında okurlarla birlikte olacak." dedi.

- "E-spor turnuvaları düzenlenecek"

E-sporun tüm dünyada hızla büyüyen bir sektör olduğuna da değinen Bulut, "E-spor alanımızda gençlerimizin birbirinden heyecanlı rekabetine de tanık olacaksınız. Fuarda, online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalı olan e-spor meraklıları için, en iddialı yarışmacıların katılacağı turnuvalar düzenlenecek." diye konuştu.

Bulut, fuarların sadece kitap alışverişi yapılan yerler olmadığını vurgulayarak, özellikle uluslararası fuar turizminde İstanbul'un ve yöneticilerinin önemli adımlar atması gerektiğini dile getirdi.

Her yıl bir önceki yıla göre ziyaretçi sayısında büyük artış gözlendiğini aktaran Bulut, fuarı 15 bin metrekare alanda organize ettiklerini ve fuar boyunca 300 binin üzerinde kitapseveri ağırlamayı hedeflediklerini belirtti.

- İmza günleri ve etkinlikler bir arada

Konferans, panel, kitap tanıtımı, imza günleri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri, dinletilerin yanı sıra müzayedelerin yapılacağı fuarda, Selim İleri, Ahmet Ümit, Canan Karatay, Beyza Alkoç, Serhat Yabancı, Işık Öğütçü gibi birçok yazar, okuyucularla bir araya gelecek.

Dünyayı gezen fotoğrafçı Mustafa Seven'in eserleri ve Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir'in fotoğraflarının yer aldığı iki farklı sergi de, fuarda ziyaret edilebilecek.

CNR 6. Uluslararası Kitap Fuarı, 17 Mart'ta sona erecek.

PARTNER II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı! II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı!
Çavuşoğlu: PKK, CHP üzerinden kanallar açarak adamlarını yerleştirmeye çalışıyor (2)Çavuşoğlu: PKK, CHP üzerinden kanallar açarak adamlarını yerleştirmeye çalışıyor (2)
5. Bilgi Evleri Öykü Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu5. Bilgi Evleri Öykü Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"CNR 6. Uluslararası Kitap Fuarı" açıldı Fuar kitap

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da esnafın marul kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı

Esnaf kavgası kanlı bitti! Sebebi pes dedirtti!

CHP'nin seçim koordinasyon merkezine silahlı saldırı

CHP'nin seçim merkezine silahlı saldırı!

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Twitter'dan duyuruldu! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Ankara'daki evinde dev iguanayla birlikte yaşıyor

Ankara'daki evinde dev iguanayla birlikte yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.