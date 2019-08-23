CNR Food İstanbul gıda sektörüne can suyu olacak

İSTANBUL (AA) - Dünyada 7 trilyon dolar, Türkiye’de ise 400 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaşan gıda ve içecek sektörü CNR Food İstanbul Fuarı’nda bir araya gelecek.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, dünyada 7 trilyon dolara koşan, Türkiye’de ise 400 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaşan gıda ve içecek sektörü 4-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek CNR Food İstanbul Fuarı’nda buluşacak.

CNR EXPO Yeşilköy’de 80 bin metrekarelik alanda yerli ve yabancı 2 binin üzerinde markanın ürünlerini sergileyeceği fuara 90 ülkeden alıcı ve 50 binin üzerinde ziyaretçi katılacak.

Yarattığı katma değer ve gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisi konumunda bulunan Türk gıda ve içecek firmaları da fuarda yerini alacak. Son zamanlarda sıkıntılı günler yaşayan gıda ve içecek sektörü, CNR Food İstanbul ile 3,5 milyar dolarlık bir iş hacmi yaratarak, sektör ihracatına yüzde 30’luk bir katkı sağlamış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, Türk gıda ve içecek sektörünün son yıllarda 402 milyar liralık bir büyüklüğe ulaştığını belirterek, 48 bin 212 işletmenin faaliyet gösterdiği sektörde 519 bin kişiye istihdam sağladığını kaydetti.