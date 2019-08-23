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CNR Food İstanbul gıda sektörüne can suyu olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 10:31 | Son Güncelleme

Dünyada 7 trilyon dolar, Türkiye’de ise 400 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaşan gıda ve içecek sektörü CNR Food İstanbul Fuarı’nda bir araya gelecek - CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem: - "Birçok sektörde olduğu gibi gıda ve içecek sektöründe de bir daralma söz konusu. 3,5 milyar dolarlık bir iş hacminin beklendiği CNR Food İstanbul, sektör ihracatına sağlayacağı yüzde 30’luk katkısıyla sektöre adeta can suyu olacak"

İSTANBUL (AA) - Dünyada 7 trilyon dolar, Türkiye’de ise 400 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaşan gıda ve içecek sektörü CNR Food İstanbul Fuarı’nda bir araya gelecek.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, dünyada 7 trilyon dolara koşan, Türkiye’de ise 400 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaşan gıda ve içecek sektörü 4-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek CNR Food İstanbul Fuarı’nda buluşacak.

CNR EXPO Yeşilköy’de 80 bin metrekarelik alanda yerli ve yabancı 2 binin üzerinde markanın ürünlerini sergileyeceği fuara 90 ülkeden alıcı ve 50 binin üzerinde ziyaretçi katılacak.

Yarattığı katma değer ve gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisi konumunda bulunan Türk gıda ve içecek firmaları da fuarda yerini alacak. Son zamanlarda sıkıntılı günler yaşayan gıda ve içecek sektörü, CNR Food İstanbul ile 3,5 milyar dolarlık bir iş hacmi yaratarak, sektör ihracatına yüzde 30’luk bir katkı sağlamış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, Türk gıda ve içecek sektörünün son yıllarda 402 milyar liralık bir büyüklüğe ulaştığını belirterek, 48 bin 212 işletmenin faaliyet gösterdiği sektörde 519 bin kişiye istihdam sağladığını kaydetti.

Türkiye ihracatına yüzde 7’lik katkı sunan gıda ve içecek sektörünün 4,3 milyar dolarlık ithalatına karşılık 10,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Erem, “Birçok sektörde olduğu gibi gıda ve içecek sektöründe de bir daralma söz konusu. 3,5 milyar dolarlık bir iş hacminin beklendiği CNR Food İstanbul, sektör ihracatına sağlayacağı yüzde 30’luk katkısıyla sektöre adeta bir can suyu olacak.” ifadelerini kullandı.

- 2 bin marka 90 ülkeden alıcı ve 50 bin ziyaretçi ile buluşuyor

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından düzenlenen, Ticaret Bakanlığı, Akdeniz İhracatçıları Birliği, Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu ve KOSGEB tarafından desteklenen CNR Food İstanbul, Türk gıda sektörünün üretimden dağıtıma, işletmeden tüketime kadarki tüm süreçlerini yakından tanıyan CNR Holding’in ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Bu yıl aralarında Polonya, İngiltere, Amerika, Bulgaristan, Türkmenistan, Kosova, İspanya, Almanya, Çin, Kuveyt, Kore, BAE, Ukranya, Belarus, Kenya, Etiyopya, Yunanistan, Çekya, Rusya, Hindistan, Özbekistan, Malezya, Kıbrıs, Arnavutluk, Almanya ve İtalya’nın da olduğu 90 ülkeden alıcılar ile yerli ve yabancı 50 bin ziyaretçinin ağırlanacağı CNR Food İstanbul Fuarı, katılımcılarına yeni iç piyasa ve ihracat bağlantıları kurma fırsatı sağlayacak.

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CNR Food İstanbul

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