CNR Yacht Festival'in resmi açılışı gerçekleştirildi

"Bundan sonraki çalışmalar birlikte tek çalışma altında ve bir marka isimle öne çıkmalı. Bu konuda düzenleyici otoriteye ihtiyaç var." diyen Çakır, Türk yat sanayisinin üretim, kalite ve marka değeri olarak kendi değerini oluşturduğuna işaret ederek, alınacak daha çok yol olduğunu ancak bu kadar ilerlemiş olmanın da mutluluk verdiğini söyledi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, "CNR Yacht Festival"de yerli üreticilerin yanı sıra önde gelen yabancı yatırımcıların da bulunmasının, yerli üreticilerin uluslararası alanda rekabetçi üretim yaptığının en güzel göstergesi olduğunu kaydetti.

"Bugünkü açılışta yerli üreticilerin yanı sıra dünyanın önde gelen yabancı yatırımcıları bulunuyor. Bu da Türkiye'nin liberal ticaret ortamında yerli üreticilerin uluslararası alanda rekabetçi üretim gerçekleştirdiğinin en güzel göstergesidir. Bu rekabet sayesinde Türk üreticiler güçlenmiş ve dünyada ilk 5'teki yerini korumaktadırlar. Türk üreticilerin buradaki uluslararası markalardan öğreneceği sonraki adımı daha büyük ve değerli markalar ortaya koymak olduğu kanaatindeyim. Ülke olarak ilk 5'te olsak da şirketler bazında, değer bazında ilk 10 veya 20'de büyük üretici şirketimiz bulunmamaktadır. Deniz turizminde de kat edilmesi gereken noktalar var."

- "Deniz sporlarıyla ilgili çok sayıda etkinlik de olacak"

CNR Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ali Bulut ise Şubat 2020'de 15. kez düzenleyecekleri CNR Avrasya Boat Show'un ilk kez 120 bin metrekarelik alandaki 8 salonun tamamını doldurarak kendi içlerinde bir rekora imza atacaklarını belirtti.

Bulut, bu fuarın eksik kalan bir yönünün deniz ayağı olduğunu ifade ederek, "Şubat ayında Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nda CNR Avrasya Boat Show'un deniz ayağını da yapacağız. Hem karada hem de denizde yapılan dünyanın en büyük fuarı olmaya aday olacağız." diye konuştu.