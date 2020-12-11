Co-op zombi nişancı oyunu Back 4 Blood tanıtıldı

Oyun, dört oyunculu bir ekiple çevrimiçi olarak veya üç AI takım arkadaşına kadar tek başına oynanabilir. Oyun ayrıca çevrimiçi çok oyunculu PvP’de (kişiye karşı kişi) sekiz oyuncuya kadar destekleyecek. Hikaye, insanlığın çoğunun parazit Devil Worm tarafından öldürüldüğü veya enfekte olduğu felaket bir salgının ardından geçiyor.

Tarifsiz olaylarla sertleşen ve insanlığın sonuncusu için savaşmaya cesaretlendirilen bir grup kıyamet gazisi, Ridden olarak bilinen hastalıklı dehşeti alt etmek ve dünyayı geri almak için toplandı. Back 4 Blood Oynanış Yayını 17 Aralık 20:00’da gerçekleşecek.

