Coachella 2019'a ünlüler akın etti! Dila Tarkan Şeyma'sız gitti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan her yıl düzenlenen dünyanın en büyük festivallerinden Coachella başladı. Etkinliğe dünya çapında ünlü birçok isim katılıyor.

Dila Tarkan

Şeyma Subaşı ile bir an olsun ayrılmayan Dila Tarkan bu sefer Şeymasız festivale gitti. Son dönemde adı Hakan Sabancı ile anılan Tarkan'a Hakan Sabancı'nın eşlik edip etmediği ise merak ediliyor.