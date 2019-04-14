MAGAZİN

Coachella 2019'a ünlüler akın etti! Dila Tarkan Şeyma'sız gitti

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.04.2019 11:37 | Son Güncelleme

Coachella festivaline ünlü isimler akın etti! Festivale giden bir isim de Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Dila Tarkan idi. Tarkan'ın yalnız başına festivale gitmesi 'Şeyma nerede' yorumlarına sebep oldu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan her yıl düzenlenen dünyanın en büyük festivallerinden Coachella başladı. Etkinliğe dünya çapında ünlü birçok isim katılıyor.

Festivale katılan ünlüler sosyal medya hesaplarından da renkli karelerini paylaşmayı da ihmal etmiyor.

İşte Selena Gomez'den Gigi Hadid'e, Kendall Jenner'dan Winnie Harlow'a Coachella'dan yansıyan kareler...

Ünlü isimler Coachella 2019'da

Nazlı Kayı

Nazlı Kayı
Hacı Sabancı'nın sevgilisi de festivalden paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Sabancı ve sevgilisi festivale beraber gitti.

Dila Tarkan

Dila Tarkan
Şeyma Subaşı ile bir an olsun ayrılmayan Dila Tarkan bu sefer Şeymasız festivale gitti. Son dönemde adı Hakan Sabancı ile anılan Tarkan'a Hakan Sabancı'nın eşlik edip etmediği ise merak ediliyor.

Thylane Blondeau

Thylane Blondeau

Lele Pons

Lele Pons

Winnie Harlow

Winnie Harlow

Sofia Jamora

Sofia Jamora

Orlando Bloom-Katy Perry

Orlando Bloom-Katy Perry

Cardi B-Selena Gomez

Cardi B-Selena Gomez

Gigi Hadid

Gigi Hadid

Selena Gomez

Selena Gomez

Kendall Jenner-Hailey Bieber

Kendall Jenner-Hailey Bieber

Gigi Hadid

Gigi Hadid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Coachella Coachella festivali Coachella 2019 Şeyma Subaşı Dila Tarkan

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Mustafa Sönmez gözaltına alındı!

Mustafa Sönmez gözaltına alındı!

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Ölü ve yaralılar var! Kuryelerin kavgasında silahlar konuştu

Ölü ve yaralılar var! Kuryelerin kavgasında silahlar konuştu

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Yıllar sonra anlattı: Beni eve bırakırken...

Yıllar sonra anlattı: Beni eve bırakırken...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Ünlü isimden flaş karar! Türbanı çıkardı

Ünlü isimden flaş karar! Türbanı çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lilly Becker'ın dalgalarla imtihanı

Eski modelin dalgalarla imtihanı! Bikini üstü düştü

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Dokunulmazlıkta Acun'un dikkatini çekti: Tasvip etmiyorum

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Hadise'ye ilginç ödül: Özgürce paylaşımlar...

İlginç ödül: Özgürce paylaşımlar...

Ziynet Sali: Jennifer Lopez’i beğenmiyorum

Jennifer Lopez beğenmiyormuş!

Gizem ve Hakan Hatipoğlu, bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi

Çok eleştirilmişlerdi! Lila'yı ilk kez gösterdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.