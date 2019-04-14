Coachella 2019'a ünlüler akın etti! Dila Tarkan Şeyma'sız gitti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan her yıl düzenlenen dünyanın en büyük festivallerinden Coachella başladı. Etkinliğe dünya çapında ünlü birçok isim katılıyor.
Festivale katılan ünlüler sosyal medya hesaplarından da renkli karelerini paylaşmayı da ihmal etmiyor.
İşte Selena Gomez'den Gigi Hadid'e, Kendall Jenner'dan Winnie Harlow'a Coachella'dan yansıyan kareler...
Ünlü isimler Coachella 2019'da
Nazlı Kayı
Hacı Sabancı'nın sevgilisi de festivalden paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Sabancı ve sevgilisi festivale beraber gitti.
Dila Tarkan
Şeyma Subaşı ile bir an olsun ayrılmayan Dila Tarkan bu sefer Şeymasız festivale gitti.
Son dönemde adı Hakan Sabancı ile anılan Tarkan'a Hakan Sabancı'nın eşlik edip etmediği ise merak ediliyor.
Kendall Jenner-Hailey Bieber
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