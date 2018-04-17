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Coachella festivalinin yıldızı kim oldu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2018 13:34 | Son Güncelleme

Binlerce kişinin katıldığı KizlarSoruyor anketine göre: Coachella festivalinin yıldızı Hande Erçel!

Kadınların ve erkeklerin hayata dair her konuda birbirlerine soru sormak, yardım etmek ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği topluluk platformu KizlarSoruyor üyelerine “Coachella festivalinin yerli ve milli yıldızı hangi Türk ünlü sizce?” sorusunu yönlendirdi.

Binlerce kişinin katıldığı KizlarSoruyor anketine göre:

Coachella festivalinin yıldızı Hande Erçel!

Binlerce kişinin katıldığı ankette oyların %39'uyla Hande Erçel, Şeyma Subaşı’yı da geride bırakarak Coachella’nın yıldızı seçildi.

Şeyma Subaşı'nın festival tarzı!Şeyma Subaşı'nın festival tarzı!

Hande Erçel, cesur kıyafet seçimleriyle ve festival alanından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

Ankette Hadise yüzde 26 oyla ikinci seçildi, coachella festivalini ülke gündemine taşıyan Şeyma Subaşı üçüncü seçilirken onu Kerimcan Durmaz takip etti.

Hadise'den Coachella Festivali paylaşımlarıHadise'den Coachella Festivali paylaşımları

Ankette kadın -erkek dağılımında da sonuç değişmedi. Kadınların %37'si ve erkeklerin %43'ü Hande Erçel'i tercih etti.

Hande Erçel'in festival pozları binlerce beğeni topladı

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Her yıl ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Riverside, Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018 başladı.

Her yıl ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Riverside, Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018 başladı.
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Festivale katılan Hande Erçel ikinci günde yaptığı paylaşımlarla binlerce beğeni topladı.

Festivale katılan Hande Erçel ikinci günde yaptığı paylaşımlarla binlerce beğeni topladı.
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Yakın arkadaşlarıyla birlikte festivale katılan güzel oyuncu, Coachella'dan renkli karelerini sosyal medyadan paylaşıyor.

Yakın arkadaşlarıyla birlikte festivale katılan güzel oyuncu, Coachella'dan renkli karelerini sosyal medyadan paylaşıyor.
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İşte Hande Erçel'in binlerce beğeni alan fotoğrafları...

İşte Hande Erçel'in binlerce beğeni alan fotoğrafları...
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Hande Erçel'in festival pozları binlerce beğeni topladı

Hande Erçel'in festival pozları binlerce beğeni topladı
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Hande Erçel'in festival pozları binlerce beğeni topladı

Hande Erçel'in festival pozları binlerce beğeni topladı
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Hande Erçel'in festival pozları binlerce beğeni topladı

Hande Erçel'in festival pozları binlerce beğeni topladı
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Hande Erçel'in festival pozları binlerce beğeni topladı

Hande Erçel'in festival pozları binlerce beğeni topladı
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hande erçel Şeyma Subaşı Hadise

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