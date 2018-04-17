Coachella festivalinin yıldızı kim oldu?

Kadınların ve erkeklerin hayata dair her konuda birbirlerine soru sormak, yardım etmek ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği topluluk platformu KizlarSoruyor üyelerine “Coachella festivalinin yerli ve milli yıldızı hangi Türk ünlü sizce?” sorusunu yönlendirdi.

Binlerce kişinin katıldığı KizlarSoruyor anketine göre:

Coachella festivalinin yıldızı Hande Erçel!

Binlerce kişinin katıldığı ankette oyların %39'uyla Hande Erçel, Şeyma Subaşı’yı da geride bırakarak Coachella’nın yıldızı seçildi.

Hande Erçel, cesur kıyafet seçimleriyle ve festival alanından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

Ankette Hadise yüzde 26 oyla ikinci seçildi, coachella festivalini ülke gündemine taşıyan Şeyma Subaşı üçüncü seçilirken onu Kerimcan Durmaz takip etti.

Ankette kadın -erkek dağılımında da sonuç değişmedi. Kadınların %37'si ve erkeklerin %43'ü Hande Erçel'i tercih etti.