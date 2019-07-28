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Coats Bırakıyor mu?

28.07.2019 23:19 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats’un kısa süre içinde istifa edeceğini belirtti. Ajans, haberini konuya yakın bir kaynağa dayandırdı

Coats Bırakıyor mu?

Reuters haber ajansı Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats’un kısa süre içinde istifa edeceğini belirtti. Ajans haberini konuya yakın bir kaynağa dayandırdı

Söz konusu kaynak, Coats’ın geçen hafta Başkan Donald Trump’a istifa etmeyi planladığını kaydetti. Coats’un yerine gelecek isim konusunda Trump’a düşüncelerini aktardığı da belirtiliyor.

Konuyla ilgili New York Times gazetesinin haberinde de Coats’un ayrılışının birkaç gin içinde beklendiği kaydedildi.

Trump’ın Coats’un yerine Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi John Ratcliffe’i düşündüğü belirtiliyor.

Ratcliffe Rusya soruşturmasını yürüten Robert Mueller’ın komisyondaki ifadesinde Trump’ı güçlü şekilde savunmuştu.

2017 Mart ayından bu yana Ulusal İstihbarat Direktörü olan Coats Trump’la zaman zaman ayrı düşen bir isim. Coats özellikle Rusya konusunda Trump’la anlaşamayan isimlerin biriydi.

Ocak ayında Coats Kongre ifadesinde Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan vazgeçecek gibi görünmediğini ve İran’ın nükleer anlaşmaya bağlı kalmayı sürdürdüğünü belirtmişti.

Coats'un bu sözleri Trump'ın tepkisini çekmişti.

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