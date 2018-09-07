Çoban Ahmet, ikinci 'İnsansı Taşlar Müzesi' hazırlığında

Şanlıurfalı Ahmet Aslan, 1999 yılında, Konya'nın Gölyazı beldesine göç ederek, çobanlığa başladı. Aslan, koyun otlatırken, araziden ve akarsu kenarlarından insan yüzü ile bazı hayvanlara benzeyen, doğal etkiyle şekillenmiş taşları hobi olarak toplamaya başladı. Yaklaşık 10 yıldır taş toplayan Aslan'ın müze hayali, Uzunköprü ilçesinde gerçek oldu. Sosyal medya üzerinden irtibat sağladığı Uzunköprü Belediye Başkanı CHP'li Enis İşbilen'in desteğiyle Aslan'ın hayalini kurduğu müze açıldı. Uzunköprü'de, restorasyonu 900 bin TL'ye 2013 yılında belediye tarafından tamamlanan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'nun açtığı, kültür ve sanat evi olarak kullanılan Aziz İoannis Kilisesi'nde, çobanın topladığı taşlarla 'İnsansı Taşlar Müzesi' oluşturuldu. Ahmet Aslan, şimdi de Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Karakuyu köyünde çobanlık yapıyor. Arazide bulduğu yeni taşları biriktirmeye başlayan Aslan, Ege Bölgesi'nde ikinci müzeyi açmayı planlıyor.

'DÜNYADA 2 MÜZE VAR'

Konya'da, 1999 yılında çobanlığa başladıktan sonra koyunlara attığı taştan esinlenerek, insan yüzüne benzeyen taşları toplamaya başladığını anlatan Ahmet Aslan, "Çobanlığımın ikinci yılında koyunlar uzaklaşırken yerden bir taş aldım. Daha sonra koyunlara o taşı koyunlara atıp yavaşlatmak istedim. Biran da o taşın insan yüzüne benzediğini gördüm. O taşı koyunlara atmayıp cebime koydum. O taş beni bir müzeye fırlattı. 2017 Kasım ayında Edirne Uzunköprü Belediye Başkanı bu müze fikrine sıcak baktı ve ilk müzeyi Edirne Uzunköprü'de açtık. Daha önce 2009'da Kültür Bakanlığı'na müracaatların oldu. Bu fikir reddedildi. Fakat ben pes etmedim arayışıma devam ettim. Meralarda koyun güderken aynı zamanda da bulduğum taşları eve getirerek biriktirdim. 2016'da Japonya'da benzer bir müze açıldığını duydum. Yani dünyada iki tane müze var. Biri Japonya'da biride Uzunköprü İnsansı Taşlar Müzesi'dir" dedi.

'İKİNCİ MÜZE FİKRİ GELİŞTİ'

'İnsansı Taşlar Müzesi'nin ikincisini açmak için çalışmalara başladığını aktaran Aslan, "İkinci müzeyi de çobanlıkla kurabileceğimi düşünüyorum. Çünkü koyun güderken taş arama da gözüm daha iyi oluyor, daha iyi görüyorum. Çünkü şehir yok, apartman yok, karmaşa yok. Doğa insana bir dinginlik veriyor. Oda göze yansıyor. Ben de görme duyumu bu şekilde geliştirdim. Heykeltıraşlar çekiçle, keskiyle yontar, ama ben gözümle yontmayı öğrendim. Ben bunu ülkemin ve dünyanın hatta insanlığa böyle bir sanatın olduğunu duyurmak için ikinci bir müze fikri daha gelişti. Bir çoban ikinci müzeye de başlar ve çobanlık yaparak başlar" diye konuştu.