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Çoban arazide ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 22:50 | Son Güncelleme

Çoban arazide ölü bulundu

SİVAS (AA) - Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde çobanlık yapan kişi arazide ölü bulundu.

Subaşı köyünde yaşayan Hikmet Arslan (50), dün öğlen saatlerinde hayvanları otlatmak için köyden ayrıldı. Arslan'dan uzun süre haber alamayan köylüler, köy çevresinde aramaya başladı.

Yapılan aramalar sonucunda Arslan, arazide hareketsiz şekilde bulundu.

Ekiplerce hayatını kaybettiği belirlenen Arslan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hikmet Arslan Sivas subaşı köyü Yıldızeli

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