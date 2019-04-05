Çoban Barış, ilk kez oy kullandığı seçimde muhtar oldu

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi'nde çobanlık yapan ortaokul mezunu 18 yaşındaki Barış Yaşar, ilk kez oy kullandığı seçimde rakibini geride bırakıp muhtar seçildi.

Derik'e 36 kilometre mesafede bulunan Göktaş Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Vezir ile Faika Yaşar çiftinin beş çocuğundan en büyüğü olan ortaokul mezunu Barış Yaşar, 150 haneli mahallesine muhtar adayı oldu. Çobanlık yapan Yaşar, ilk kez oy kullandığı seçimde 500 seçmenden 348'inin oyunu alıp, muhtar seçildi.

Türkiye'nin en genç muhtarlarından olan Barış Yaşar, çevresinin ve büyüklerinin ısrarıyla aday olduğunu belirterek, "Köyümüzün 150 hanesi benim muhtar olmamı istedi. Ben büyüklerimi kırmadım aday oldum. Rakibim de köylüm. 500 seçmenden 348'inin oyunu alarak muhtar seçildim. Ben köyüme hizmet yapacağım. Köyümde yarım kalan parke taşı döşemesini tamamlamak, yol ve su sıkıntılarını gidermek için gayret edeceğim. Sağlık evi yapmak için girişimlerde bulunacağım. Biz gençlerin önünü açmak için elimden geleni yapacağım. Bana oy veren, vermeyen herkesin muhtarı olacağım. Kimseye ayırım yapmadan kapım 24 saat hizmet yapmak için açık olacak" dedi.

Genç muhtarın babası Vezir Yaşar ise muhtar seçilme yaşının 18'e düşürülmesinin gençler için önemli olduğunu ifade etti.