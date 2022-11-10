Çoban çantası çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Çoban çantası çayı nasıl yapılır ve demlenir?

“Kuşkuşotu", "çobankesesi", "çobantorbası", "cıngıldaklıot", "capsella bursa", "cruciferae” gibi pek çok isimle adlandırılan çoban çantası otu turpgiller ailesinin bir üyesidir. Soğuğa ve kurağa dayanıklılığıyla bilinen bu bitkinin yaprakları ok şeklinde bir görüntüye sahiptir. Özellikle potasyum kaynağıyla ön plana çıkan çoban çantası dünyada da ülkemizde yaygın olarak şifa amaçlı kullanılan bitkilerdendir.

Tarihi çok eski dönemlere dayanan çoban çantası özellikle modern tıbbın henüz gelişmediği dönemlerde yapılan kürlerle insan sağlığına önemli şifa kaynaklığı yapmıştır. Bu bitkinin sadece kendisinin değil tohumunun da bilinen faydaları sayesinde pek çok hastalığın tedavisini destekleyici edici etkisinden yararlanılmıştır. Asırlardır bazı hastalık ve rahatsızlıkların tedavisinde destekleyici rol oynayan çoban çantası günümüzde de çeşitli kullanım alanlarıyla sıklıkla kullanılır. Çoban çantasının demlenmesiyle hazırlanan bitkisel çayın tedavi destekleyici fonksiyonları sayesinde kullanımı oldukça yaygın bitki çayları arasındadır. Peki, çoban çantası çayı neye iyi gelir?

Çoban çantası çayı ne işe yarar?

En bilinen adıyla çoban çantasının demlenmesiyle hazırlanan bu çay C ve K vitaminlerini içerir. Yüksek potasyum içeriğiyle ön plana çıkan çoban çantası çayının en bilinen özelliği ise içeriğinde bulunan maddeler sayesinde kanamayı durdurucu fonksiyonlar geliştirmesidir. İnsan sağlığını koruyucu pek çok bileşen taşıyan çoban çantası çayı faydaları ise şu şekildedir:

Tansiyon seviyelerini dengeler.

Ağız iltihap ve yaralarına iyi gelir.

Soğutularak gargara şeklimde kullanılması durumunda ağız sağlığını koruyucu etkisi vardır.

Böbrek sağlığına iyi gelir, idrar söktürücü etkisi vardır.

Kas sağlığını koruyucu etkisi sayesinde bazı kas rahatsızlıklarının önüne geçer.

Boğaz ağrılarının hafiflemesine yardımcı olur.

Bal ile hazırlanması durumunda sakinleştirici fonksiyonlar geliştirir.

Çeşitli döl yatağı rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcıdır.

İshale iyi gelir.

Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır. Bu sebeple istenmeyen kilolarından kurtulmak isteyenlerin diyet ve spor yanında yardımcısıdır.

Basur hastalığında yaşanan ağrıları hafifletir.

Mide, akciğer, rahim, mesane veya böbrek kanamalarını engeller.

Menopoz dönemlerini rahatlatıcı etkisi vardır.

Diş ağrılarını hafifletir.

Karaciğerin fonksiyonlarını düzenler.

Adet dönemlerini düzenleyici etkisi vardır. Ayrıca kadınların bu dönemde yaşadıkları ağrıların hafifletilmesinde yardımcıdır.

Çoban çantası çayı nasıl yapılır?

İnsan sağlığına faydalarıyla yaygınlaşan çoban çantası çayının kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır. Özellikle bu çayın tüketimi oluşabilecek alerjik reaksiyonlar sonrasında çayın tüketimi bırakılmalıdır. Bazı hastalıkların tedavisinde yardımcı olarak kullanmadan önce mutlaka bir hekime danışılmalıdır. Olumlu etkileriyle bilinse dahi bu çayın doğru hazırlanıp ölçülü tüketilmesi oldukça büyük bir önem taşır. Çoban çantası çayı tarifi için gerekli malzemeler:

Yarım veya 1 tatlı kaşığı dolusu ince doğranmış çoban çantası

Orta boy su bardağı dolusu su

Çoban çantası çayı nasıl demlenir?

1 bardak suyu ısıtıcı veya demlik yardımıyla kaynatın.

Kaynayan suyu bir fincana aktarın ve bir tatlı kaşığı (tercihen yarım tatlı kaşığı) ince doğranmış çoban çantası ilave edin.

Hazırladığınız çayı 10 dakika kadar demlenmeye bırakın.

Demlenen çayınızı süzgeç yardımıyla süzün ve ılık tüketin.

Her hazırlayışta yeni bitki kullanın. Aynı çoban çantası ile çay demlememeye özen gösterin.

Çoban çantası çayı zayıflatır mı?

Çeşitli hastalık ve rahatsızlıkların tedavisinde yardımcı rol oynayan bitki çaylarının bazıları zayıflatıcı fonksiyonlar geliştirerek fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin beklentilerini büyük ölçüde karşılar. Çoban çantası çayı da çeşitli faydalarının yanında zayıflatıcı etki gösteren bitkisel çaylardan birisidir. Metabolizmayı hızlandırıcı ve sindirim sistemi düzenleyici etkisi sayesinde pek çok kişinin istenmeyen kilolardan kurtulmak için tükettiği çaylar arasındadır. Yeterli ve düzenli beslenmeyle beraber tüketildiğinde zayıflamaya yardımcıdır.

Çoban çantası çayı adet söktürür mü?

Pek çok kadının adet dönemlerinde farklı nedenlerle düzensizlikler meydana gelir. Bitki çayları ise kadınların adet dönemlerini düzenlemek veya adet söktürücü etkisinden yararlanmak amacıyla sıklıkla başvurduğu yollardandır. Bitkisel olmasıyla daha güvenilir olan bu çayların pek çoğu adet söktürücü etki gösterir. Çoban çantası çayı kadınların adet dönemlerini düzenleyici ve adet dönemlerinde yaşanan ağrıları dindirici fonksiyonları sayesinde sıkça tüketilen çaylar arasındadır.