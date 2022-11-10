Çoban çantası çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Çoban çantası çayı nasıl yapılır ve demlenir?

“Kuşkuşotu", "çobankesesi", "çobantorbası", "cıngıldaklıot", "capsella bursa", "cruciferae” gibi pek çok isimle adlandırılan çoban çantası otu turpgiller ailesinin bir üyesidir. Soğuğa ve kurağa dayanıklılığıyla bilinen bu bitkinin yaprakları ok şeklinde bir görüntüye sahiptir. Özellikle potasyum kaynağıyla ön plana çıkan çoban çantası dünyada da ülkemizde yaygın olarak şifa amaçlı kullanılan bitkilerdendir.
Tarihi çok eski dönemlere dayanan çoban çantası özellikle modern tıbbın henüz gelişmediği dönemlerde yapılan kürlerle insan sağlığına önemli şifa kaynaklığı yapmıştır. Bu bitkinin sadece kendisinin değil tohumunun da bilinen faydaları sayesinde pek çok hastalığın tedavisini destekleyici edici etkisinden yararlanılmıştır. Asırlardır bazı hastalık ve rahatsızlıkların tedavisinde destekleyici rol oynayan çoban çantası günümüzde de çeşitli kullanım alanlarıyla sıklıkla kullanılır. Çoban çantasının demlenmesiyle hazırlanan bitkisel çayın tedavi destekleyici fonksiyonları sayesinde kullanımı oldukça yaygın bitki çayları arasındadır. Peki, çoban çantası çayı neye iyi gelir?
En bilinen adıyla çoban çantasının demlenmesiyle hazırlanan bu çay C ve K vitaminlerini içerir. Yüksek potasyum içeriğiyle ön plana çıkan çoban çantası çayının en bilinen özelliği ise içeriğinde bulunan maddeler sayesinde kanamayı durdurucu fonksiyonlar geliştirmesidir. İnsan sağlığını koruyucu pek çok bileşen taşıyan çoban çantası çayı faydaları ise şu şekildedir:
İnsan sağlığına faydalarıyla yaygınlaşan çoban çantası çayının kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır. Özellikle bu çayın tüketimi oluşabilecek alerjik reaksiyonlar sonrasında çayın tüketimi bırakılmalıdır. Bazı hastalıkların tedavisinde yardımcı olarak kullanmadan önce mutlaka bir hekime danışılmalıdır. Olumlu etkileriyle bilinse dahi bu çayın doğru hazırlanıp ölçülü tüketilmesi oldukça büyük bir önem taşır. Çoban çantası çayı tarifi için gerekli malzemeler:
Çoban çantası çayı nasıl demlenir?
Çeşitli hastalık ve rahatsızlıkların tedavisinde yardımcı rol oynayan bitki çaylarının bazıları zayıflatıcı fonksiyonlar geliştirerek fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin beklentilerini büyük ölçüde karşılar. Çoban çantası çayı da çeşitli faydalarının yanında zayıflatıcı etki gösteren bitkisel çaylardan birisidir. Metabolizmayı hızlandırıcı ve sindirim sistemi düzenleyici etkisi sayesinde pek çok kişinin istenmeyen kilolardan kurtulmak için tükettiği çaylar arasındadır. Yeterli ve düzenli beslenmeyle beraber tüketildiğinde zayıflamaya yardımcıdır.
Pek çok kadının adet dönemlerinde farklı nedenlerle düzensizlikler meydana gelir. Bitki çayları ise kadınların adet dönemlerini düzenlemek veya adet söktürücü etkisinden yararlanmak amacıyla sıklıkla başvurduğu yollardandır. Bitkisel olmasıyla daha güvenilir olan bu çayların pek çoğu adet söktürücü etki gösterir. Çoban çantası çayı kadınların adet dönemlerini düzenleyici ve adet dönemlerinde yaşanan ağrıları dindirici fonksiyonları sayesinde sıkça tüketilen çaylar arasındadır.