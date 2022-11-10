Çoban çökerten çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Çoban çökerten çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Tıpta “tribulus terrestis” adıyla anılan çoban çökerten bitkisinin kökeninin Avustralya olduğu bilinir. Asya, Avusturalya, Güney Avrupa ve Afrika’da yetişen çoban çökerten küçük ve yeşil yapraklara sahiptir. Sarı renkte çiçekleri açan bir bitkidir. Daha çok ılıman iklimlerde can bulan bu bitki ülkemizde genellikle Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde yetişir. Kendi kendine yetişebilen bu bitki halk arasında “deve çökerten” veya “çarık dikeni” isimleriyle de anılır. Tarihi geçmişi binlerce yıla dayanan ve şifa bulmak amacıyla oldukça yaygın bir kullanıma sahip olan çoban çökerten çayı neye iyi gelir?

Çoban çökerten çayı ne işe yarar?

Çok eski dönemlerden beri alternatif tıpta kullanılagelen çoban çökerten bitkisinin demlenmesiyle hazırlanan çoban çökerten çayının da insan sağlığına pek çok yararı dokunur. Özellikle ürogenital sistem üzerindeki olumlu etkileriyle bilinen çoban çökerten çayı faydaları şu şekildedir:

Kalp sağlığını koruyucu etki gösterir.

Damar tıkanıklıklarını engeller ve oluşabilecek kalp hastalıklarına karşı koruyucu bir bariyer oluşturur.

Sindirim sisteminin işlevini düzenleyerek sindirim sorunlarının engellenmesini sağlar.

Üreme hormonlarını düzenleyici etkisi vardır.

Ayak mantarını iyileştirici etkisi vardır.

Göz sağlığının koruyucusudur. Çeşitli göz hastalıklarının tedavisinde yardımcı rol oynar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığı, nezle veya çeşitli bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucudur.

Böbrek ve safra kesesinde oluşan kum ve taş düşürülmesini rahatlatır.

Şeker hastalıkların tedavisinde yardımcıdır.

Kas ve kemik ağrılarının dindirilmesi veya hafiflemesini sağlar.

Ağrı kesici etki gösterir.

Tansiyon dengelerini düzenler. Yüksek tansiyonu düzenleyici etkisiyle bilinir.

Menopoz dönemini rahatlatıcı etkisi vardır.

İdrar problemlerinin giderilmesinde yardımcıdır.

Prostat iltihabının giderilmesinde yardımcı rol alır. Prostat kanserinin oluşumunu engeller.

Kas oluşumu hızlandırır.

Sporcular tarafından performans artırıcı etkisiyle sıklıkla tüketilen çaylardandır.

Bir antidepresan rolü oynar. Stres azaltır, ruha dinginlik sağlar.

Erkeklerde testosteron hormonunu artırırır.

Andropozu geciktirir ve andropozun etkisini azaltır.

Afrodizyak etkisi vardır.

Çoban çökerten çayı nasıl yapılır?

Bazı hastalıkların tedavisinde yardımcı olarak kullanılan çoban çökerten çayını özellikle kronik rahatsızlığı bulunan, hamile olan ve emziren kadınların kullanmadan önce mutlaka bir hekime danışması gerekmektedir. Bunların yanında çoban çökerten çayı doğru hazırlanmalı ve günlük tüketimi aşılmamalıdır. Çoban çökerten çayının tüketimi günlük olarak 1 veya 2 bardağı aşmaması önerilir. Çoban çökerten çayı tarifi için gerekli malzemeler:

200 miligram (1 su bardağı) su

1 çay kaşığı kurutulmuş çoban çökerten otu

Çoban çökerten çayı nasıl demlenir?

200 miligram veya 1 su bardağı su ve 1 çay kaşığı kuru çoban çökerten otu bir cezveye alınır.

Bu karışım yüksek ateşte yaklaşık 7 dakika kadar kaynatılır.

Ardından birkaç dakika demlenmeye bırakılır ve dinlendirilir.

İlk sıcağının çıkmasının ardından çay süzülerek fincana aktarılır ve servis edilir.

Çoban çökerten çayı zayıflatır mı?

Farklı nedenlerle fazla kilolara sahip olan kişilerin pek çoğu zayıflamak ve kilo kontrolünü sağlamak amacıyla tıbbi yöntemler yerine doğal yollara başvururlar. Bu yollardan genellikle sağlıklı ve güvenilir olması sayesinde ise bitki çaylarını tercih ederler. Pek çok bitki çayı zayıflatıcı etkileriyle fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı olur. Fakat yine de hiçbir bitki çayının tek başına bir zayıflatıcı özelliği bulunmayıp diyet ve sporu destekleyici rolleri vardır. Çoban çökerten çayı ise sindirim sistemini düzenleyici etkisiyle zayıflamaya yalnızca destek olabilecek bitkisel çaylardan birisidir.

Çoban çökerten çayı adet söktürür mü?

Adet döngüsü ideal şartlarda 28 günde tekrarlarken kimi zamanlarda çeşitli nedenlerle düzensizlikler yaşanabilir. Bu düzensizliklerin giderilmesi için ise pek çok kadın tıbbi ilaçlardan kaçınarak doğal yollara başvururlar. Bu yolların en yaygın ve bilineni ise bitki çaylarıdır. Adet söktürücü, adet dönemi düzenleyici veya yaşanan adet ağrılarının hafifletilmesi gibi durumlarda pek çok kadın çözümü bitki çaylarında bulur. Çoban çantası çayı adet söktürücü etki göstermese de ağrı kesici etkisi sayesinde birçok kadının bu dönemde yaşadıkları ağrıları doğal olarak hafifletmesine yardımcı olur.