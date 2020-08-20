Çoban çökerten uyarısı: Kullanmayı bilmiyorsanız...

Osmancık ilçesinde bolca bulunan çoban çökerten bitkisini kendi sağlığı için toplamaya başladığını belirten İsmail Kavak, kullanımdan sonra ruhsal ve duygusal açıdan zindelik kazandığını belirtti. Vücudun direncini artıran şifalı bir bitki olduğunu belirten Kavak, “Bu bitkinin Çin’de yüzyıllardır alternatif tıpta kullanıldığını biliyoruz ama Anadolu’da pek bilinmiyor. Uzmanlar tarafından söylenen en önemli faydaları, kadınlarda rahim ağzı kanseri, düşük yapma riskini azaltması, hormon dengesini kurması, menopoz döneminde olan sorunların azaltılmasını sağladığı, erkeklerde ise testosteron hormonunu arttırması, andropozun etkilerini azaltması olarak biliniyor. Yine afrodizyak etkisi dolayısıyla da uzmanlarca destekleyici bitki olarak tavsiye ediliyor. Şeker hastalarında damar tıkanıklığında faydalı olduğu, yüksek tansiyon hastalarında ise dengeleyici olduğu biliniyor” dedi.

"KULLANIMINI BİLMEYEN UZMAN GÖRÜŞÜ ALSIN"

Etkili bir bitki olduğundan dolayı kullanımını bilmeyenlerin kesinlikle uzman görüşü alması gerektiğini belirten Kavak, “Böbrek taşım 1,5 santimetre civarındaydı. 2019 yılı Ekim ayında bu bitkiyi toplamaya ve kendi üzerimde kullanmaya başladım. Nisan 2020’de böbrek taşımın filmini çektirdiğimde taşın 7 mm düştüğünü gördüm. Doktoruma bunu söylediğimde ‘o bitkiden bana da getir. Tüm doğal ilaçlarda olduğu gibi kullanımını bilmediğiniz zaman riskler oluşturabilir. Her şeyi ölçü ve kararınca kullanacağız” diye konuştu.