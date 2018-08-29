Çoban, dere kenarında ölü bulundu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde hayvan otlatmaya giden çoban Resul Arkı (63) eve dönmeyince, aramaya çıkan yakınları tarafından dere kenarında ölü bulundu.
Kırsal Maden Mahallesi Bakacak mevkiinde hayvan otlatan Resul Arkı, dün geç saatlere kadar eve dönmeyince yakınları merak edip aramaya çıktı. Çoban Resul Arkı, aramalar sonucu dere kenarında hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, çobanın öldüğünü tespit etti. Kalp krizi sonucu yaşamın yitirdiği öğrenilen Resul Arkı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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