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Çoban görünümündeki polisler uyuşturucu çetesini çökertti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 15:36 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de dağlık alanda yetiştirdikleri Hint kenevirlerinden elde ettikleri kubar esrarı sattıkları belirlenen 4 kişilik çete, çoban görünümündeki polislerin 4 ay süren takibinin ardından Denizli ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla çökertildi.

Çoban görünümündeki polisler uyuşturucu çetesini çökertti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de dağlık alanda yetiştirdikleri Hint kenevirlerinden elde ettikleri kubar esrarı sattıkları belirlenen 4 kişilik çete, çoban görünümündeki polislerin 4 ay süren takibinin ardından Denizli ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla çökertildi. 40 kilogram kubar esrar ele geçirilen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir'den gelen 4 kişinin dağlık alanlarda yetiştirdiği dişi Hint kenevirlerini kurutup kubar esrar olarak sattığını belirledi. Çoban görünümündeki polis ekipleri, 4 ay süreyle çete üyelerini takibe aldı. Dağlarda koyun otlatarak şüphelileri tespit eden polis ekipleri, ardından teknik takibe başladı.
Geçen Salı günü harekete geçen polis ekipleri, şüphelilere yönelik İzmir ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda çetenin lideri olduğu ileri sürülen F.Ç. ile İzmir'deki çete üyeleri L.B., S.C. ve H.B., toplam 40 kilogram kubar esrarla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Çoban görünümündeki polisler uyuşturucu çetesini çökertti

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