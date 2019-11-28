HABER

Çoban kardeşlerin zorlu mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 11:20 | Son Güncelleme

TOKAT'ta çobanlık yapan Ebubekir (21) ve Burhan Koçak (20) kardeşler, sabah hayvanlarla başlayan mesailerini gün boyu arazide sürdürüyor. Yeni doğan kuzuları da kucaklarında gezdiren çoban kardeşler, havanın kararmasıyla birlikte mesailerini tamamlayarak köye dönüyor.

Yasin KIRAS/PAZAR(Tokat), (DHA)- TOKAT'ta çobanlık yapan Ebubekir (21) ve Burhan Koçak (20) kardeşler, sabah hayvanlarla başlayan mesailerini gün boyu arazide sürdürüyor. Yeni doğan kuzuları da kucaklarında gezdiren çoban kardeşler, havanın kararmasıyla birlikte mesailerini tamamlayarak köye dönüyor.

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde yaşayan Kudret-İsmail Koçak çiftinin 4 oğlundan Ebubekir ve Burhan Koçak kardeşler, küçük yaşta çobanlık yapmaya başladı. Hevesle başladıkları sürü yönetimi, kısa süre içerisinde kardeşlerde meslek haline geldi. Sabahın erken saatinde evden çıkarak ahıra giden Koçak kardeşler, kuzuları annelerinden ayırarak normal sürülere katıyor. Yaklaşık 300 koyunu önlerine alıp, günde 5 kilometre yol kat ederek besileri meralarda otlatıyor. Öğle yemeğini ateş üstünde demledikleri çay eşliğinde yiyen Koçak kardeşler, besilerin genel bakımlarını da yapıyor. Koyunların yünlerine batan dikenleri temizleyerek, otlanma sorunu yaşayan hayvanları elleriyle besliyorlar. Yeni doğan kuzuları da kucaklarında gezdiren çoban kardeşler, havanın kararmasıyla birlikte mesailerini tamamlayarak köye dönüyor.

Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Burhan Koçak tatil günlerinde çobanlık yaptığını belirterek, "Aileme yardım ediyorum. Ağabeyim ile hayvanları otlatıyoruz. Sabah erkenden kalkıp ahıra gidiyoruz. Günlük 5 km yol yürüyoruz. Koyunları arazide dolaştırıp akşam saatlerinde tekrar evimize dönüyoruz" dedi.

Ebubekir Koçak ise "Sabah 7 gibi kalkıp kahvaltımızı yapıyoruz. Ahıra gidip kuzuları emzirdikten sonra, hayvanlarımızı alıp meraya gidiyoruz. Merada hayvanları güderken, arazide doğan kuzuları akşama kadar kardeşimle dönüşümlü olarak kucağımızda taşıyoruz. Sakatlanan olursa da babamları arıyoruz. Motorla gelip alıyorlar. Geçen yıla göre bu yıl sıcak havalar bir hayli uzun sürdü. Halen de devam ediyor. Geçen sene bu zamanlar hayvanları ahırda yemliyorduk. Bu sene ise hava şartlarından dolayı halen araziye çıkabiliyoruz. İşimizi severek yapıyoruz" diye konuştu.

Mesleğin dikkat gerektirdiğini belirten Ebubekir Koçak, "Sürüyü doğru yönlendirmek, arazide otlayacakları yerleri belirlemek önemli. Hem de aksayan, hastalanan hayvan olursa doğru şekilde ve zamanında müdahale etmek gerekiyor. Yabani hayvan saldırılarına karşı da dikkat gerekli. Bunun için de sürüyü koruyan köpeklerimizi yanımızda götürüyoruz'' dedi.

PARTNERHaluk Bilginer'den 'Emmy'nin tozuna alayım' diyen İrem Sak'a cevapHaluk Bilginer'den 'Emmy'nin tozuna alayım' diyen İrem Sak'a cevap
İnşaatın 9'uncu katından atlayarak intihar ettiİnşaatın 9'uncu katından atlayarak intihar etti
Büyükşehir ve Esenler Belediyesi, tank geçidi protokolünü imzaladıBüyükşehir ve Esenler Belediyesi, tank geçidi protokolünü imzaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Hain saldırı sonrası birlikler teyakkuza geçti!

Hain saldırı sonrası birlikler teyakkuza geçti!

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

İzmir'deki çirkin olayla ilgili AK Parti'den açıklama!

İzmir'deki çirkin olayla ilgili AK Parti'den açıklama!

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da evinin önünde semender gördü, hemen telefona sarıldı

Evinin önünde gördü, hemen telefona sarıldı

Son dakika: Bakan Soylu'dan 'DEAŞ'lı terörist' açıklaması!

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Saros Körfezi'ne batırılan eserler, su altında ilk kez görüntülendi

Su altında ilk kez görüntülendiler!

Sokak ortasında kadına tekme tokat saldırdı! O sırada çocuğu da oradaydı...

Sokak ortasında alçak saldırı!

İki yılda tüm vücudunu kapladı! Kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor

Kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor!

Define aramalarında yeni dönem! Resmi Gazete'de 'Dipsiz Göl' detayı

'Dipsiz Göl' detayı! Resmi Gazete'de yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.